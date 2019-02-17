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Suriyeli sığınmacıların kumaşları Londra Moda Haftası'nda

Modacı Zeynep Kartal'ın Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı kadınların katkısıyla dokunan kumaşları kullanarak hazırladığı sonbahar kış koleksiyonu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Londra Moda Haftası'nda beğeniye sunuldu

17 Şubat 2019 Pazar 01:25
Suriyeli sığınmacıların kumaşları Londra Moda Haftası'nda

LONDRA (AA) - Modacı Zeynep Kartal'ın, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı kadınların katkısıyla dokunan kumaşları kullanarak hazırladığı tasarımlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Londra Moda Haftası'nda sergilendi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın da izlediği defileye modaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kartal'ın, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı kadınların katkısıyla dokunan kumaşlardan hazırladığı sonbahar kış koleksiyonunda 15 kıyafet yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun twitter hesabından defileye ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Modacı Zeynep Kartal ile savaştan kaçan Suriyeli kadınların birlikte hazırladığı tasarımlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Londra Moda Haftası'nda sergileniyor.'' ifadesini kullanan Altun, Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olarak mazlumlara ümit verdiğini kaydetti.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 01:25
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  2. Fahrettin Altun
  3. İngiltere
  4. Londra
  5. Zeynep Kartal

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