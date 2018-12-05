Suriyeli sığınmacılara yönelik uyarıda bulundu

TBMM (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Emperyalizmin Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını istemesinin nedenlerinden biri gelecek on yıllarda Türkiye'de bir Kürdistan kurmak için çıkarılacak iç savaşta Suriyeli sığınmacılardan istifade etmektir." dedi.

Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalmasının Türkiye'nin birliği için en büyük tehdit olduğunu savundu.

Türkiye'de yaşayan her 20 kişiden birinin Suriyeli olduğunu ifade eden Özdağ, 3,8 milyon Suriyeli bulunduğunun söylendiğini, aslında bu rakamın 5 milyona yaklaştığını öne sürdü.

Suriyeli nüfusunun 2040'ta 7,5 milyon olacağını, bunun her 13 kişiden birinin Suriyeli anlamına geldiğini aktaran Özdağ, Suriyeli nüfusunun Türk nüfusundan daha fazla arttığını belirtti.

Özdağ, Suriyelilere vatandaşlık verildiğinde aileleri Suriye'de veya başka bir ülkede olanlara da "ailelerin birleştirilmesi" adı altında vatandaşlık verileceğini iddia etti.

"Neden batı dünyası Suriyeliler'in Türkiye'de kalmasını istiyor? Neden Soros, ABD, AB Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye yerleşmesi için çalışıyorlar?" diye soran Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'den özellikle de kuzey Suriye'den 3,8 veya 5 milyon Suriyeli'nin Türkiye'ye taşınması, ilk aşamada onların boşalttıkları yerin PKK'nın eline geçmesini, orada bir PKK'istanın kurulmasını kolaylaştırıyor. Emperyalizmin Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını istemesinin birinci nedeni Suriye'nin kuzeyinde kurulması hedeflenen PKK'istanın önündeki Arap etnik duvarını yıkmaktır. Emperyalizmin Suriyelilerin, Türkiye'de kalmasını istemesinin ikinci nedeni ise gelecek on yıllarda Türkiye'de bir Kürdistan kurmak için çıkarılacak iç savaşta Suriyeli sığınmacılardan istifade etmektir. Türkiye'de Türk-Kürt iç savaşı çıkartamadılar, mezhep çatışması körükleyemediler. Bu milletin mayası çok sağlam. Ama şimdi dışarıdan, iç savaştan geçmiş bir milleti Anadolu'ya taşıyarak, korkunç bir gerilim yaratarak, Türkiye'nin geleceğine yönelik bir suikast düzenleniyor."



