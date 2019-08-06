Suriyeli sığınmacıdan kurban bağışı

Suriye’de çıkan iç savaş sonrası Türkiye’ye sığınarak 4 yıldır Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan Suriye vatandaşı Anas Otaki, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yurt dışındaki müslümanlara kurban bağışladı.

Çanakkale harbi şehitlerinden Abdulkadir Otaki’nin torunu olan Anas Otaki, ailesi muhtaç durumda iken, uzak diyarlardaki diğer muhtaç Müslüman kardeşleri için anlamlı bir bağışta bulundu.

Şimdilerde kağıt toplayarak geçimini sürdürmekte olan Otaki, savaştan önce Suriye’nin Halep kentinde oto yedek parça ticareti yaptığını,şimdi kağıt toplayarak elde ettiği günlük 50-60 TL gelir ile geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi. Kurban bağışında bulunan Otaki, bu kurbanın tüm Dünya üzerindeki ve özellikle Suriye üzerinde akan kanın durmasına vesile olmasını temenni etti.

İlçe Müftüsü Abdullah Sertoğullarından, tüm müslümanlara örnek olması gereken bu bağış için Otaki’ye çok teşekkür etti.