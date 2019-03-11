Suriyeli öğrencilere Türkçe kursu

Kızılay Toplum Merkezi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında Suriyeli öğrencilerin Türkçe kursu için protokol imzaladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Kızılay Toplum Merkezi arasında Suriyeli öğrencilerin Türkçe kursu ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) kursunu kapsayan protokolü 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Kızılay Toplum Merkezi adına Zeynep Meltem Torun imzaladı. Protokol imza töreninde konuşan Zeynep Meltem Torun yaptığı açıklamada, 7 Aralık Üniversitesi ile Kızılay Toplum Merkezinin uzun süreden beri beraber çalıştığını ifade ederek, “Hitap edeceğimi kesim yüksek öğrenime girmeye çalışan Suriyeli gençlerle ilgilidir. O nedenle bizim için bir gurup var. Onların eğitimini kaçırmamamız gerekiyor. Bu küçük bir adım ilerde daha iyi olacaktır” dedi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, TÖMER konusunda Üniversite olarak zengin bir tecrübe edindiklerini ifade ederek, “Bir çok öğrenci yetiştirdik. Mezunlar verdik. Kızılay Toplum Merkezi ile de işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kızılay ülkemizin göz bebeği bir kurumdur. Kızılay ile de böyle bir protokol yapmamın mutluyuz. Bu bağlamda başlangıç olarak, 40 öğrencimizin inşallah dil eğitimini arkadaşlarımız en iyi şekilde sağlayacaklar. Bu protokol 2 ayı kapsayacak, her zaman üniversite ile Kızılay’la iş birliği içerisinde olacağız” diye konuştu.

TÖMER ile Kızılay Toplum Merkezi arasındaki işbirliğiyle 40 Suriyeli öğrenci Türkçe kursu görecek.