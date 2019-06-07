Küçük yaştaki çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması için Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitimlere devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak Suriyeli öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi ve Battalgazi Belediyesinin sosyal uyum etkinliği çerçevesinde Malatya’da bulunan Suriyeli öğrencilere trafik kuralları konusunda hem teorik, hem de uygulamalı eğitim verildi. Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Suriyeli öğrencilere, trafik kuralları konusunda bilgiler verildi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Suriyeli çocuklara bu kez uygulamalı eğitim verildi. Akülü araçlarla yapılan uygulamada çocukların bir hayli mutlu oldukları gözlendi. Birleşmiş Milletler Proje ekibinden Ece İlhan, Suriyeli öğrencilerin Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitim almalarına katkı sağlamalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederek, “Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerin Desteklenmesi Projesi ile ve aynı zamanda Battalgazi Belediyesinin ortak çalışmasıyla Suriyeli öğrencilerimizi Battalgazi Belediyesi Trafik Parkı’na getirdik. Burada öncelikle trafik eğitimi verildi. Trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Daha sonra öğrencilerimiz akülü araçlarla trafik eğitim alanında tur attırdık. Suriyeli öğrencilerimizi topluma kazandırmak için bir adım atmış olduk” diye konuştu.