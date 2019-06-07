0553 313 94 23

Suriyeli öğrencilere trafik eğitimi verildi

Küçük yaştaki çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması için Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitimlere devam ediliyor.

07 Haziran 2019 Cuma 14:57
Suriyeli öğrencilere trafik eğitimi verildi

Küçük yaştaki çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması için Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitimlere devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak Suriyeli öğrencilere trafik eğitimi verildi.


Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi ve Battalgazi Belediyesinin sosyal uyum etkinliği çerçevesinde Malatya’da bulunan Suriyeli öğrencilere trafik kuralları konusunda hem teorik, hem de uygulamalı eğitim verildi. Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Suriyeli öğrencilere, trafik kuralları konusunda bilgiler verildi.


Yapılan bilgilendirmenin ardından Suriyeli çocuklara bu kez uygulamalı eğitim verildi. Akülü araçlarla yapılan uygulamada çocukların bir hayli mutlu oldukları gözlendi. Birleşmiş Milletler Proje ekibinden Ece İlhan, Suriyeli öğrencilerin Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitim almalarına katkı sağlamalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederek, “Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerin Desteklenmesi Projesi ile ve aynı zamanda Battalgazi Belediyesinin ortak çalışmasıyla Suriyeli öğrencilerimizi Battalgazi Belediyesi Trafik Parkı’na getirdik. Burada öncelikle trafik eğitimi verildi. Trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Daha sonra öğrencilerimiz akülü araçlarla trafik eğitim alanında tur attırdık. Suriyeli öğrencilerimizi topluma kazandırmak için bir adım atmış olduk” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosna Savaşı'nda katledilen 8 kurbanın cesedine ulaşıldı
    1. Bosna Savaşı'nda katledilen 8 kurbanın..
    2. Adana Demirspor Umut Bulut’a talip
    3. Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam..
    4. Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş..
    5. Almanya Dışişleri Bakanı’ndan kritik..
    6. Cinayet hükümlüsü otelde tatil..
    7. Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3..
    8. Mensah’ın Bonservis Bedeli
    9. Doğa Tutkunlarının Tercihi Kuşçu Tatil..
    10. Mutfak masasında bulduğu toz elini..
    11. Salih Uçan, Empoli’ye veda etti
    12. Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı!
    13. Bursa'da silahla yaralama ve iş yeri..
    14. Salih Uçan'dan Empoli'ye veda
    15. Verimli böğürtlen hasadına kutlama
    16. Kendini kovalayan araç önünde aniden..
    17. Bebek katili Apo'dan dikkat çeken..
    18. Onursuz ibneler rahat durmuyor!! Bu..
    19. Vatandaşlar kamyonetin çarptığı yaşlı..
    20. Bakan Albayrak'ın sözleri üzerine..
    21. Kocaeli'deki yangın
    22. 800 küçük baş hayvan yakalandı
    23. Bursa’da maganda dehşeti
    24. Ayvalı Köyü’nde festival coşkusu
    25. Kurtulmuş: “İmamoğlu’nun maskesinin..
    26. Benzin ve motorine indirim geliyor!
    27. Suriye'de Hatay sınırı yakınında orman..
    28. Hatay lise taban puanları 2019 Hatay..
    29. Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu..
    30. A Milli Futbol Takımı, Mevlana..
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı