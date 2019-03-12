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Suriyeli öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

Altınözü Anadolu İHL'de okuyan Suriyeli kız öğrenciler, Türkiye'ye olan sevgilerini göstermek için hazırladıkları klipte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu- Öğrencilerden Sidra Avan: "İstiklal Marşı benim için özgürlük, bağımsızlık, dinime sahip olmak, topraklarıma sahip çıkmayı anlatıyor"

12 Mart 2019 Salı 09:12
Suriyeli öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

HATAY (AA) - Hatay'da, Altınözü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören Suriyeli kız öğrenciler Türkiye'ye besledikleri sevgilerini göstermek için hazırladıkları klipte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Okuldaki Suriyeli kız öğrenciler 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle aileleriyle birlikte Suriye'nin farklı kentlerinden Altınözü ilçesine gelen Suriyeli kız öğrenciler çektikleri klipte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Öğrencilerinden 17 Yaşındaki Sidra Avan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıl önce Suriye'nin Bayırbucak bölgesinden ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındıklarını anlatarak, burayı çok sevdiğini ve Türk halkıyla birlikte yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Okulda bulunan panodaki İstiklal Marşı'nı okuduğunda çok etkilendiğini ifade eden Avan, "İstiklal Marşı benim için özgürlük, bağımsızlık, dinime sahip olmak, topraklarıma sahip çıkmayı anlatıyor. İstiklal Marşı anlatılamayacak kadar birçok şeyi anlatıyor. Biz de Türk milletine teşekkür etmek için İstiklal Marşı'nın okuyarak klip çektik." dedi.

Öğrencilerden Şeyma Halef ise 7 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden ailesiyle Hatay'a geldiklerini anlattı.

Arkadaşlarıyla birlikte okudukları marştan çok etkilendiklerini vurgulayan Halef, "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle arkadaşlarımla böyle bir çalışma yapmak istedik. İstiklal Marşı'nı okurken çok mutlu oluyorum ve duygulanıyorum." diye konuştu.

Zübeyde Halit de İstiklal Marşı'nı okuduğunda çok duygulandığını aktardı.



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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:12
  1. İSTİKLAL MARŞI
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