0553 313 94 23

Suriyeli öğrenciler “İstiklal Marşı” okudu

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

12 Mart 2019 Salı 17:32
Suriyeli öğrenciler “İstiklal Marşı” okudu

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda Suriyeli öğrencilerin okudukları İstiklal Marşı duygulu anlar yaşattı.


Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde “İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma” programı düzenlendi. Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Kültür Merkezinde düzenlenen programda 6. sınıf öğrencileri tarafından işaret diliyle “İstiklal Marşı” okundu.


Saygı durşuyla başlayan programda Türkçe Öğretmeni Nilüfer Rıdvan rehberliğindeki 6. sınıf öğrencileri işaret diliyle “İstiklal Marşı” okudular. Daha sonra ise Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Yasin Saraç rehberliğindeki 8. sınıf öğrencisi Vakkas Avcı tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İmam Hatip Ortaokul müdürü Ramazan Göçer yaptı.


Programda Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu 8\A sınıfı öğrencisi Tunahan Aslan “Zulmü Alkışlayamam’’ adlı şiiri seslendirirken, Türkçe Öğretmeni Gülizar Aldemir rehberliğindekiöğrenciler oratoryo gösterisi sergiledi. Sonrasında Mehmet Akif Ersoy’un hayatına dair belgesel izlenirken, İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında birinci olan öğrencilere ödüller verildi. İlçede eğitim gören Suriye uyruklu öğrenciler de İstiklal Marşı’nı okudu. Suriyeli öğrencilerin okuduğu istiklal marşı duygulu anlar yaşattı.


Programın son kısmında ise Türkçe Öğretmeni Bekir Elmalı rehberliğinde hazırlanan “Korkma’’ adlı tiyatro gösterisi izlenirken, Tokaçlı ve Elmacık ilkokullarının hazırlamış oldukları ‘‘İstiklal Marşı’’ videosu izletildi. İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışmasında birinci olan öğrencilere ödüllerini ise İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, ikinci olan öğrencilere ödüllerini Yavuzeli Belediye Başkan Vekili Ayvaz Çiftçi, üçüncü olan öğrencilere ödüllerini ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbey verdi.


“İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma” programına İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal,İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Belediye Başkan Vekili Ayvaz Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbey, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:32
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ücret tarifesi belli oldu
    1. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda..
    2. Kutsal emanetler Bandırma’da
    3. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    4. Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da
    5. Türkiye'den çok sert S-400 açıklaması!
    6. Gebze halkalı tren hattı ücreti tam..
    7. Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimine..
    8. Altının kilogramı 227 bin 400 liraya..
    9. GÜNCELLEME - Tunceli'de polis..
    10. Rektör Gönüllü İstiklal Marşının..
    11. Bingöl’de 109 yabancı uyruklu şahıs..
    12. "Filistin-İsrail barış görüşmeleri..
    13. Temsilci seçilen öğrenci seçim..
    14. Şenol Güneş'in Karius sözleri Avrupa..
    15. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    16. Türkiye, Google hakkında soruşturma açtı
    17. Bir haftalık çocuğu parka terk edenler..
    18. Vali Güzeloğlu, Hazro’da kanaat..
    19. TARGET TTO’dan AR-GE Personeli..
    20. Pekmez el emeği göz nuru eserleri..
    21. Uzer’den Tıp Bayramı mesajı
    22. "İngiltere'ye net ve kapsamlı..
    23. Bingöl’de uyuşturucu operasyonları: 6..
    24. Diyarbakır Erbil uçuşları 21 Mart’ta..
    25. Hekimhan’da Kurumlararası Voleybol..
    26. "Artık İsrail'in bu pervasızlığına..
    27. 25 Aralık Panorama müzesi..
    28. Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    29. Kapalıçarşı'da altın
    30. İşitme engelliler İstanbul’dan 1..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü