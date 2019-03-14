Suriyeli öğrenciler duygularını eserlere aktardı

Adıyaman Geçici Umut Merkezinde kalan Suriyeli öğrencilerin yıl içerisinde derste yaptıkları resim ve el sanatları eserlerinin sergisi açıldı.

Adıyaman Geçici Umut Merkezinde eğitim gören Suriyeli öğrencilerin yaptıkları resim ve el sanatları sergisi davetlilerin büyük beğenisini aldı. Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban, Mehmet Altındal, Şube Müdürü Mustafa Yetiş ve Adıyaman Umut Geçici Eğitim Merkezi koordinatörü İbrahim Halil Alkayış’ın açılışını yaptığı sergide birbirinden farkı ürünler sergilendi.

Suriyeli öğrencilerin memleketleri ve Türkiye üzerine çizdikleri birbirinden anlamlı resimlerin yanı sıra, el sanatları ürünleri sergilendi.

Bir hafta açık kalacak olan sergiyle ilgili bilgi veren Adıyaman Umut Geçici Eğitim Merkezi koordinatörü İbrahim Halil Alkayış, “Beş yıldan beri merkezimiz faaliyette ve yılda 4-5 etkinliğimiz oluyor. Şiir, kompozisyon, yarışma, tiyatro gibi etkinliklerin yanı sıra bu gün resim ve el sanatları sergisini açtık. Öğrencilerin yıl içerisindeki düşünce ve duygularını yansıttığı eserleri sergiledik. Öğrencilerimiz güzel eserler ortaya çıkarttı. Şuan merkezimizde 220 öğrencimiz eğitim görüyor” dedi.