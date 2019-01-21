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"Suriyeli mültecilerin dönüşü için daha fazla çabaya ihtiyaç duyuluyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:- "(Suriyeli) Mültecilerin geri dönüşüne elverişli koşullar yaratmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu giderek daha fazla anlaşılıyor"

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:01
"Suriyeli mültecilerin dönüşü için daha fazla çabaya ihtiyaç duyuluyor"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için elverişli ortamı oluşturma çabasını arttırma yönündeki görüşlerin çoğaldığını bildirdi.

Lavrov, yeni atanan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Moskova'da görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, hem düzenli ikili temaslar çerçevesinde hem de BM'nin "Astana formatının" garantörleriyle etkileşimi bağlamında kurulan iş birliğini takdir ettiklerini söyledi.

Eski temsilcisi Staffan de Mistura'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararının uygulanmasına katkı sağladığını vurgulayan Lavrov, “Astana formatı da dahil olmak üzere BM ve bölgedeki birçok ülke ile birlikte çalışarak, özellikle teröristlerden kurtarılan bölgelerde şu anda çok ciddi olan insani sorunların çözülmesi de dahil olmak üzere arazide önemli sonuçlar elde ettik." denildi.

Suriye dışına iltica edenlerin ülkesine geri dönmesi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Lavrov, Arap Birliği'nin Ekonomi Zirvesinde de mültecilerin Suriye'ye hızlı bir şekilde dönüşü hususunun ele alındığını hatırlattı.

Lavrov, "Mültecilerin geri dönüşüne elverişli koşullar yaratmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu giderek daha fazla anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:01
  1. Moskova
  2. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  3. Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen

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