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Suriyeli mültecilerden resim sergisi

Malatya Park AVM’de Malatya Valiliği Beydağı Geçici Barınma Merkezinde yaşayan Suriyeli öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Muhacirden Ensar’a 15 Temmuz 2’ temalı resim sergisi açıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:58
Suriyeli mültecilerden resim sergisi

Malatya Park AVM’de Malatya Valiliği Beydağı Geçici Barınma Merkezinde yaşayan Suriyeli öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Muhacirden Ensar’a 15 Temmuz 2’ temalı resim sergisi açıldı.


Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki açılış törenine Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. ÖmerUrhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İl Göç idaresi Müdürü Atilla Kölük,Yeşilyurt Kızılay Başkanı Dr.Dilek Korkmaz, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Kurdele kesiminin ardından açılan sergiyi gezen Vali Baruş ve il protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili düşüncelerini resmeden Suriyeli öğrencilerle yakından ilgilenip, eserleri hakkında bilgiler aldı.


Resim sergisini gezen Vali Aydın Baruş’a, Suriye uyruklu bir öğrenci çizmiş olduğu portre resmini de hediye etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:58
  1. sergi
  2. resim sergisi

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