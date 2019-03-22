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Suriyeli muhaliflerin "Golan" tepkisi sürüyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu:- "Bir toprağın askeri güçle işgal edilmesi ve ele geçirilmesini meşru sayarak tanıyacak herkes, uluslararası hukuku ihlal eder. Buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Suriye toprağı Golan'a ilişkin 1981'de aldığı 497 sayılı kararı da dahildir"- "Suriye halkının kendi topraklarında haklarının ve egemenliğinin ihlali, kınanılası ve kabul edilemez olmakla birlikte, bölgede çatışmanın kapılarını açacaktır"

22 Mart 2019 Cuma 12:48
Suriyeli muhaliflerin "Golan" tepkisi sürüyor

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalinin tanınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bölgede yeni çatışmaların fitilinin ateşlenebileceği uyarısında bulundu.

Muhaliflerin çatı organizasyonu SMDK'nin yazılı açıklamasında, "Bir toprağın askeri güçle işgal edilmesi ve ele geçirilmesini meşru sayarak tanıyacak herkes, uluslararası hukuku ihlal eder. Buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye toprağı Golan'a ilişkin 1981'de aldığı 497 sayılı kararı da dahildir." ifadeleri yer aldı.

"Suriye halkının kendi topraklarında haklarının ve egemenliğinin ihlali, kınanılası ve kabul edilemez olmakla birlikte, bölgede çatışmanın kapılarını açacaktır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, bu durumun BM'nin kuruluş prensiplerinden biri olan "zorla toprak kazanımının kabul edilemezliği"ne aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası hukuka tabi konuların siyasi amaçlar dahilinde kullanılamayacağına dikkat çekilerek, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını tehlikeye düşürecek her türlü durumun İsrail dahil hiçbir aktörün yararına olmayacağının altı çizildi.

Açıklamada ayrıca "Bu tür düşünce ve siyasi yaklaşım, onları (İsrail) barışı sağlama ve koruma ihtimallerinden yoksun bırakacak, sürekli çatışma halinde tutacak." değerlendirmesi yapıldı.

Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında.

İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(1967 işgalinden) 52 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölgesel istikrar ve İsrail'in güvenliği için kritik derecede stratejik öneme sahip olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.




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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:48
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