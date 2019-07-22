0553 313 94 23

Suriyeli muhaliflerden İdlib'deki saldırılara tepki

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu:- "Son saatlerde Hama ve İdlib'deki saldırılarda ölenlerin sayısı artıyor"- "Ölenler arasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ve sağlık çalışanları da var. Sivillerin öldürülmesi Rusya ve rejimin başlattığı askeri operasyonun ana hedefidir"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:08
Suriyeli muhaliflerden İdlib'deki saldırılara tepki

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşimlere düzenlediği saldırılara tepki göstererek saldırıların son bulması çağrısı yaptı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib ve Hama illerindeki bölgelere yeniden yoğunlaştırdığı saldırılarda son günlerde onlarca sivilin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, "İşgalci Rus uçakları sabah saatlerinde Marratinnuman'daki bir pazar yerine hava saldırısı düzenledi. Son saatlerde Hama ve İdlib'deki saldırılarda ölenlerin sayısı artıyor. Ölenler arasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ve sağlık çalışanları da var. Şehit olan bu insanların isimleri, aileleri ve arkadaşları vardı. Sivillerin öldürülmesi Rusya ve rejimin başlattığı askeri operasyonun ana hedefidir." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun, rejim ve destekçilerinin saldırılarını durdurmaya gücü olduğu altı çizilen açıklamada, saldırıların son bulması çağrısı yenilendi.

Rus savaş uçaklarının sabah saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Marratinnuman ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 25 sivil hayatını kaybetmişti.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:08
  1. Hama
  2. İdlib
  3. marratinnuman
  4. saldırı
  5. SMDK
  6. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Genel Müdürlüğü, “Güven Masası” uygulamasını başlattı
    1. Emniyet Genel Müdürlüğü, “Güven..
    2. Sakarya Caddesi yeşile doyacak
    3. İhbarı alan jandarma 17 kişiyi yakaladı
    4. Manisa BBSK’ya 2.06’lık pivot takviyesi
    5. ’Akademi Rumeli-5 Proje’si Edirne’de..
    6. Parmaklarınızdaki şişliklerin sebebini..
    7. Katar Suudi Arabistan'da alıkonulan..
    8. Genç polis memuru intihar etti
    9. Bandırmaspor’da altın dönem
    10. Rektör Çakar, “Öğrenci sayımız..
    11. Türkmenoğlu’ndan 82 yaşına ulaşan..
    12. Hafter, Libya'da başkente saldırıyor
    13. "Muzlu omlet olur mu?" diyenleri..
    14. Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada..
    15. Somali’deki patlamada ölü sayısı 17’ye..
    16. Otopark projesi ile Gündüzbey’in..
    17. Van’da ‘aşırı tuz ve şeker kullanımını..
    18. Hava Harp Okulu'ndaki darbe..
    19. ABD'den İran İHA'sını sinyal bozucu..
    20. 100.yıla damga vuran Prof.Dr...
    21. Gelin ve damatların gözdesi Burdur ve..
    22. Hatay’da bitki örtüsü yangını
    23. Selzedelere yardım eli
    24. Siirt’te Afganistan uyruklu 4 düzensiz..
    25. Terör örgütü propagandası yapan şahıs..
    26. Gürsu Yenidoğan kapalı pazar ve..
    27. Gercüş’te karpuz yüklü kamyonet..
    28. Ülkede dehşete düşüren görüntü! 50..
    29. TİKA'dan Аrnavutluk'ta "Tecrübe..
    30. ABD'den Afganistan'da hava saldırısı!..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti