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Suriyeli muhaliflerden Esed rejimine misilleme

Suriye İdlib'deki askeri muhalifler, Esed rejimine bağlı savaş uçaklarının il genelinde düzenlediği hava saldırılarına, rejime ait askeri noktalara düzenledikleri füze saldırısı ile karşılık verdi.

09 Eylül 2018 Pazar 20:56
Suriyeli muhaliflerden Esed rejimine misilleme

Suriye'nin İdlib ilindeki askeri muhalifler, Esed rejimine bağlı savaş uçaklarının il genelinde düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak rejime ait askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdi.

Esed rejiminin savaş uçaklarının İdlib ve Hama illerindeki hava saldırılarına misilleme olarak muhalifler tarafından rejimin denetimindeki askeri noktalara füze saldırısı düzenlendi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Rejimin il genelinde yaşayan sivilleri hedef almasına karşılık olarak Hama ilindeki tanklar okulu üssüne Grad füzeleriyle saldırı gerçekleştirdik." ifadesi yer aldı.

Esed rejimi, ay başından bu yana il genelinde düzenlediği hava ve kara saldırılarında bir Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezini ve iki hastaneyi vururken saldırılarda 29 sivil hayatını kaybetmiş, 58 sivil de yaralanmıştı.

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 20:56
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