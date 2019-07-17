Suriyeli muhaliflerden Erbil'deki saldırıya kınama

AZEZ (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir görevlinin şehit olduğu silahlı saldırıyı kınadı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınıyoruz. Türk halkına ve saldırıda hayatını kaybeden görevlinin ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

