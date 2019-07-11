Suriyeli muhaliflerden Afrin'deki saldırıya kınama
SMDK, Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıyı kınadıklarını açıkladı11 Temmuz 2019 Perşembe 18:32
ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıyı kınadı.
SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü yakıt tankerinin infilak ettirilmesi "terör saldırısı" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek "Afrin ilçe merkezini hedef alan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Afrin kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü yakıt tankerinin infilak ettirilmesi sonucu 11 sivil ölmüş, 45 sivil yaralanmıştı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'lılardan arındırılmasına rağmen ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde hala mevcudiyet gösteren terör örgütü, Afrin'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.
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