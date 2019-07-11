0553 313 94 23

Suriyeli muhaliflerden Afrin'deki saldırıya kınama

SMDK, Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıyı kınadıklarını açıkladı

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:32
Suriyeli muhaliflerden Afrin'deki saldırıya kınama

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıyı kınadı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü yakıt tankerinin infilak ettirilmesi "terör saldırısı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek "Afrin ilçe merkezini hedef alan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afrin kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü yakıt tankerinin infilak ettirilmesi sonucu 11 sivil ölmüş, 45 sivil yaralanmıştı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'lılardan arındırılmasına rağmen ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde hala mevcudiyet gösteren terör örgütü, Afrin'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:32
  1. Afrin
  2. SMDK
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir anlık dalgınlığı hayatını kurtardı
    1. Bir anlık dalgınlığı hayatını kurtardı
    2. İYİ Parti'de Ali Babacan ayrılığı!..
    3. FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 3 ay..
    4. Hizbullah'tan ABD'nin yaptırımlarına..
    5. Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5..
    6. Uyuşturucuyu sakladıkları yeri gören..
    7. Tarla sürerken kalp krizi geçiren..
    8. İstanbul Silivri 1 ve 2 etap konut..
    9. Ömer Çelik'ten dikkat çeken Yunanistan..
    10. Muhtarlar bilgilendirildi
    11. Fransa-ABD arasında flaş gerginlik!..
    12. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    13. TFF kurulları başkan ve üyeleri belli..
    14. Rusya'dan şoke eden NATO açıklaması!..
    15. Bahçeşehir Basketbol'da transfer
    16. DÜ’den il ve ilçe tarım..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan..
    18. Milli Eğitim Bakanlığı işçi alımı..
    19. GÜNCELLEME - Sosyal medya "fenomeni"ne..
    20. İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması
    21. "Sanki yıllardır bu çatı altındayım"
    22. ABD'de yasa dışı göçmen baskınları..
    23. Srebrenitsa Katliamında hayatını..
    24. Ömer Halisdemir’in mezarına kadar..
    25. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    26. Dökülen saçları gürleştiren 3 çay..
    27. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    28. Hücre evinde yakalanan FETÖ'cü çift..
    29. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    30. Kars'ta kaçak kazı operasyonu
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap