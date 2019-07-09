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Suriyeli muhalife İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırı

Suriyeli muhalif Üsame Ebu Zeyd, nikah işlemleri için gittiği Suriye Başkonsolosluğu'nda saldırıya uğradı

09 Temmuz 2019 Salı 13:32
Suriyeli muhalife İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırı

ANKARA (AA) - Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu askeri müzakere heyetinin eski sözcüsü Üsame Ebu Zeyd, İstanbul'daki Suriye Başkonsolosluğu'nda saldırıya uğradı.

Suriyeli muhalif Ebu Zeyd, başkonsolosluk binasının önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikah işlemleri için gittiği Başakşehir ilçesinin kendisini Suriye Başkonsolosluğu'na yönlendirdiğini söyledi.

Başkonsolosluktan 300 dolar karşılığında randevu alabildiğini ifade eden Ebu Zeyd, memurun kolunda "Suriye devrimini" simgeleyen bilekliği gördüğünü ve onu çıkarmadan işlem yapmayacağını söylediğini belirtti.

Ebu Zeyd, daha sonra ağır hakaretlere uğradığını dile getirerek, "Kapıyı sertçe yüzüme kapattılar. Onlara 'Burası Türkiye. Burası muhabbarat birimi değil.' dedim. Üstüme yürüdüler. Darp etmeye çalıştılar. Güvenlik çağırdılar. Beni binadan uzaklaştırdılar." diye konuştu.

Söz konusu memurlara dava açacağını söyleyen Ebu Zeyd, "Türkiye, rejim ile ilişkileri kötü olsa da Suriye halkına hizmet sunmaları için bu konsolosluğu kapatmadı. Buraya gelen Suriyeliler konsolosluk çalışanlarınca hakarete uğruyorlar." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka göre konsolosluk çalışanlarının tüm Suriye vatandaşlarına hizmet vermesi gerektiğini vurgulayan Ebu Zeyd şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bunun önüne geçmek için müdahale etmesi gerektiğine inanıyorum. Şu an burada 200'e yakın Suriyeli dışarıda, kaldırımlarda bekliyor. Güneş altında sıralarının gelmesini bekliyor. Burada herkes yüzlerce dolar ödeyerek sıra alıyor. Pasaportunu hızlı şekilde çıkarmak isteyenden 800 dolar ve randevu parası istiyorlar. Normal şartlarda çıkartmak isteyenden ise 300 dolar ve randevu ücreti alıyorlar. Belge tasdik parası içinse 100 doların yanı sıra randevu ücreti alıyorlar."


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:32
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