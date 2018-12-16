THY- Euroleague
0553 313 94 23

Suriyeli muhalif Milli Ordudan Türkiye'ye destek

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden oluşan Milli Ordunun açıklamasından:- "Milli Ordu olarak Fırat'ın doğusunda terörist YPK/PKK milislerine karşı düzenlenecek askeri harekata Türk kardeşimizle azimle katılmaya kararlıyız"

16 Aralık 2018 Pazar 15:41
Suriyeli muhalif Milli Ordudan Türkiye'ye destek

İDLİB (AA) - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden oluşan Milli Ordu, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Fırat Nehri'nin doğusunda Türkiye'nin düzenleyeceği askeri harekata destek vereceklerini bildirdi.

Milli Ordunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Fırat Nehri'nin doğusunu terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Türkiye'nin düzenleyeceği askeri harekata Milli Ordunun katılıp destek vereceği belirtildi.

Açıklamada, "Milli Ordu olarak Fırat'ın doğusunda terörist YPK/PKK'nın milislerine karşı düzenlenecek askeri harekata Türk kardeşimizle azimle katılmaya kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Bir askeri harekata hazır oldukları kaydedilen açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın bölge halkını tehcire tabi tuttuğu, nüfus dağılımını değiştirdiği, suikast, zulüm ve keyfi tutuklamalar uyguladığı vurgulandı.

Açıklamada, bölgenin terör örgütlerinden temizleneceği, Suriye'nin bütünlüğünün korunacağı ve tehcir edilen bölge halkının topraklarına kavuşturulacağı aktarıldı.

Suriye muhaliflerinin siyası çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa ve Suriye konulu Astana müzakerelerine katılan askeri muhalefet Sözcüsü Eymen Asimi, Türkiye'nin yapacağı askeri harekata destek vereceklerini söylemişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:41
  1. Fırat
  2. Milli Ordu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Fırında kuşkonmaz nasıl yapılır?
    3. Ticaret Bakanı Pekcan Hindistan'a..
    4. Esenler'de toplu açılış töreni
    5. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    6. Karanfil mikropları öldürüyor
    7. Suriyeli Peşmergelerin YPG'nin yerini..
    8. Theresa May açtı ağzını, yumdu gözünü!..
    9. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa..
    10. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    11. Şampiyonada fenalaşan milli yüzücü,..
    12. Yuvanızı sevmek elinizde
    13. CHP-İYİ Parti ittifakında büyük kriz
    14. Futbol: TFF 3. Lig
    15. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    16. Öğrenciler Türkiye'yi geziyor
    17. Meydanı gören Başkan Erdoğan..
    18. Az görmenin sebebi ne?
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    20. Futbol: TFF 2. Lig
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı