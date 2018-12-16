Suriyeli muhalif Milli Ordudan Türkiye'ye destek
Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden oluşan Milli Ordunun açıklamasından:- "Milli Ordu olarak Fırat'ın doğusunda terörist YPK/PKK milislerine karşı düzenlenecek askeri harekata Türk kardeşimizle azimle katılmaya kararlıyız"16 Aralık 2018 Pazar 15:41
İDLİB (AA) - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden oluşan Milli Ordu, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Fırat Nehri'nin doğusunda Türkiye'nin düzenleyeceği askeri harekata destek vereceklerini bildirdi.
Milli Ordunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Fırat Nehri'nin doğusunu terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Türkiye'nin düzenleyeceği askeri harekata Milli Ordunun katılıp destek vereceği belirtildi.
Açıklamada, "Milli Ordu olarak Fırat'ın doğusunda terörist YPK/PKK'nın milislerine karşı düzenlenecek askeri harekata Türk kardeşimizle azimle katılmaya kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
Bir askeri harekata hazır oldukları kaydedilen açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın bölge halkını tehcire tabi tuttuğu, nüfus dağılımını değiştirdiği, suikast, zulüm ve keyfi tutuklamalar uyguladığı vurgulandı.
Açıklamada, bölgenin terör örgütlerinden temizleneceği, Suriye'nin bütünlüğünün korunacağı ve tehcir edilen bölge halkının topraklarına kavuşturulacağı aktarıldı.
Suriye muhaliflerinin siyası çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa ve Suriye konulu Astana müzakerelerine katılan askeri muhalefet Sözcüsü Eymen Asimi, Türkiye'nin yapacağı askeri harekata destek vereceklerini söylemişti.
YORUM YAZ