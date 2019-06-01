0553 313 94 23

Suriyeli minik Aye Türkiye'de sağlığına kavuşacak

Suriye'nin İdlib kentinde ailesiyle çadırda yaşayan ve kalbinde doğuştan rahatsızlık bulunan Aye, sağlığına kavuşabilmesi için Ramazan Bayramı sonrası Türkiye'de ameliyat edilecek- Doç. Dr. Sevcan Erdem:- "Kalpte geniş bir delik var, bu delik akciğere fazla kan gitmesine ve basıncın yükselmesine neden oluyor. Ameliyat olmazsa sıkıntılı bir süreci olur hayatında. Bir süre sonra ameliyat şansını da kaybedebilir. Kritik dönemde, başarılı bir ameliyat olursa normal hayatını sürdürür"- Anne Sevre Resle Muhammed Um Rahaf:- "Kızım sağlığına kavuşacak, çok mutluyum, Allah ona şifa versin"

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:19
Suriyeli minik Aye Türkiye'de sağlığına kavuşacak

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Suriye'nin İdlib kentinde ailesiyle çadırda kalan ve kalbinde rahatsızlık bulunan 2 yaşındaki minik Aye, Türkiye'de tedavi edilerek sağlığına kavuşacak.

Anadolu Ajansının, Suriye'nin Hama kentindeki rejim saldırılarından ailesiyle İdlib'e sığınan ve kalbindeki rahatsızlık nedeniyle sürekli kriz geçiren küçük Aye'nin hikayesini haberleştirmesinin ardından tedavi süreci için Hatay Valiliğinin girişimleri doğrultusunda Türk Kızılay yetkilileri harekete geçti.

Aileye ulaşılması sonrası annesi Sevre Resle Muhammed Um Rahaf, babası Muhammed Halil El Yusuf ve 5 yaşındaki ablası Rahaf El Yusuf'la Türkiye'ye getirilen küçük Aye, Hatay'da sağlık kontrollerinden geçirildi.

Minik Aye, daha sonra ameliyatı için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilerek Çocuk Kardiyoloji Bölümünde görevli Doç. Dr. Sevcan Erdem tarafından gözetim altına alındı.

Doç. Dr. Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aye'nin kalbindeki delik nedeniyle akciğer basıncı yüksek bir şekilde kendilerine getirildiğini söyledi.

Aye'nin ameliyat için uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla hemen anjiyo yaptıklarını dile getiren Erdem, "Anjiyo sonucunda ameliyata uygun olduğu sonucu çıktı. Kalpte geniş bir delik var, bu delik akciğere fazla kan gitmesine ve basıncın yükselmesine neden oluyor. Ameliyat olmazsa sıkıntılı bir süreci olur hayatında. Bir süre sonra ameliyat şansını da kaybedebilir. Kritik dönemde, başarılı bir ameliyat olursa normal hayatını sürdürür." diye konuştu.

Erdem, Aye'nin şu an ilaç tedavisinin devam ettiğini ve Ramazan Bayramı sonrasında da ameliyatını gerçekleştireceklerini belirtti.

- "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum"

Anne Sevre Resle Muhammed Um Rahaf da Aye'nin rahatsızlığını 9 aylıkken koltuk altında çıkan kitle nedeniyle doktora götürdüklerinde öğrendiklerini anlattı.

Suriye'deki olaylar nedeniyle çadırda kaldıklarını ve kızını ameliyat ettiremediklerini aktaran anne Rahaf, AA'nın yaptığı haberin ardından yetkililerin kendilerine ulaştığını söyledi.

Yetkililerin yardımıyla getirildikleri Türkiye'de Aye'nin tedavisi için gerekli işlemlerin hemen yapıldığını kaydeden anne Rahaf, "Kızımı 9 aylıkken götürdüğümüz doktor bir an önce ameliyat olması gerektiğini, yoksa hayatını kaybedebileceğini söylemişti. Ancak elimizden gelen bir şey yoktu, ameliyat ettirmedik. Ama kızım şimdi Adana'da tedavi altına alındı. Bayramdan sonra da inşallah ameliyatı gerçekleştirilecek. Kızım sağlığına kavuşacak, çok mutluyum, Allah ona şifa versin. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Çadırda zor bir yaşam sürdük"

Baba Muhammed Halil El Yusuf ise Suriye'de zeytinlikler altında kurdukları çadırda zor bir yaşam sürdüklerini aktardı.

Kızının iki üç günde bir bilincini kaybettiğine değinen Yusuf, "Kızımın durumuna çok üzülüyorduk. Sağlık ekipleri bizlere destek oldu, çok şükür her şey yolunda gitti, kızımız tedavi olmaya başladı." dedi.

Türk Kızılay Adana Toplum Merkezi Koruma Programı Sorumlusu Kubilay Karagöktaş da Aye'nin tedavisi süresince aile fertlerinin konaklama ve diğer ihtiyaçları için gerekeni yapacaklarını, sürecin sonuna kadar da yanlarında olacaklarını vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:19
  1. Adana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta LGS heyecanı
    1. Kars’ta LGS heyecanı
    2. KKTC’de 35. hükümet güvenoyu aldı
    3. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 10..
    4. Bayburt’da LGS heyecanı
    5. Kapısına ’Do Not Disturb’ (Rahatsız..
    6. Adıyaman Üniversitesi akademik ve..
    7. Canpolat’tan vatandaşlara asfalt ve..
    8. Kapıkule’de uyuşturucu tacirlerine..
    9. Mehmet Helvacıoğlu: “Ramazan bereket..
    10. Transferin gözdesi Vedat Muric
    11. Ulusal Fenilketonüri Günü
    12. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'den..
    13. Gazişehir Gaziantep penaltıları sevdi
    14. Akyazı’da 48 kök Hint keneviri ele..
    15. Van’da 8 bin paket kaçak sigara ele..
    16. Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir..
    17. Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir..
    18. İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
    19. Yürek yakan kaza! Şehit haberi geldi
    20. 'Mutlu evliliklerin sayısını artırmak..
    21. Başkan Gültak, çocuklara erken bayram..
    22. Turkcell'e "Yılın En İyi İşvereni" ödülü
    23. "Ramazanda dinlenen bedeni bayramda..
    24. Türkiye-İran sınırında çatışma! 2..
    25. 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık..
    26. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri..
    27. Çiğli Belediyesinde bayramlaşma
    28. "Dolandırıcılardan gelen gerçek dışı..
    29. Erzincan’da LGS heyecanı
    30. Yatırımcı rehberi (9)
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti