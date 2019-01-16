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Suriyeli kuyumcudan 1,5 milyon lira değerinde soygun

Şanlıurfa'da, kuyumculuk yapan Suriyeli Khir Alkasem'in ekmek almak için yol kenarına park ettiği otomobilinin bagajından, içinde 1 milyon 500 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirası bulunan çanta çalındı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 22:52
Suriyeli kuyumcudan 1,5 milyon lira değerinde soygun

Olay akşam saatlerinde Şanlıurfa merkez Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Suriyeli Khir Alkasem iş yerindeki 6 kilo altın, 15 bin Euro, 30 bin dolar ile 35 bin TL'sinin bulunduğu çantayı, 63 AAN 873 plakalı otomobilin bagajına koyarak evine doğru hareket etti.

Alkasem, ortağını otomobilde bırakıp, aracını park ederek bakkala ekmek almaya gitti. Bu sırada plakasız gri renkli bir otomobil, Alkasemin otomobilinin arkasına durdu.

Otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, Alkasemin otomobilin bagajındaki çantayı alarak kayıplara karşıtı. Bagajının açık olduğunu gören Alkasemin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler otomobilde parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 22:52
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