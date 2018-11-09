Kağıt toplayan küçük Muhammed'in namaz kıldığı görüntüler duygulandırdı
İstanbul Esenyurt’ta 10 yaşındaki Suriyeli Muhammed’in topladığı kartonu kendisine seccade yapıp gözden uzak bir köşede namazını kılması görenleri duygulandırdı.09 Kasım 2018 Cuma 10:28
10 yaşındaki Muhammed Meyuf, Suriye'deki savaşın yıkımından ailesi birlikte kaçan yüz binlerce çocuktan biri. 4 yaşındayken Türkiye'ye gelen Muhammed şimdi 10 yaşında. Yaşıtları okula giden Muhammed, boyundan büyük kağıt toplama arabası ile aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Beş vakit namazını kılan Muhammed. dün yine kağıt toplarken ezanı duyunca kağıt toplamayı bıraktı. Topladığı kartonlardan kendine seccade yapan küçük Muhammed ardından namaz kılmaya başladı.
"İşi bırakıp hemen namazımızı kılacağız"
Bu sırada Muhammed haberciler tarafından görüntülendi. Namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan küçük Muhammed, "Ezan okunduğu esnada işi bırakıp hemen namazımızı kılacağız. Namazı her zaman kılıyoruz. Ben 6 sene önce Suriye'den buraya geldim. Benim evim Esenyurt Kuzuyolu'nda kalıyorum" dedi.
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