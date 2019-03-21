0553 313 94 23

Suriyeli korsan taksicilere operasyon: 10 gözaltı

Türkiye’ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişileri korsan taksicilik yaparak Konya’ya götürdükleri belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:17
Suriyeli korsan taksicilere operasyon: 10 gözaltı

Türkiye’ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişileri korsan taksicilik yaparak Konya’ya götürdükleri belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 6 kişinin daha arandığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin Konya’ya korsan taksiyle götürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından şahısların kullandığı araçları ve adreslerini belirleyen TEM ekipleri, korsan taksicilik yapan 16 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. 16 farklı adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Gözaltına alınan 10 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Şüphelilerin daha sonra İl Göç İdaresine sevk edilerek sınır dışı edileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazarcık bozası ve helvası bu yıl üretim rekoru kırdı
    1. Pazarcık bozası ve helvası bu yıl..
    2. Terör sebebiyle zarar görene maaş..
    3. Güney Kore trenleri hidrojenle, ticari..
    4. Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü
    5. Edremit’te 75.Yıl Ortaokulunun kermesi..
    6. YTB’nin "Türkiye Söyleşileri" programı..
    7. Deprem riskine karşı balkon uyarısı
    8. Ereğli Millet Kıraathanesi’ne kavuşuyor
    9. Başkan Şirin’in söz verdiği Hüseyniye..
    10. “Mobil İSKİ”, hizmeti vatandaşın..
    11. Çimsa, Meksikalı Cemex'in İspanya..
    12. Turkcell'den tarımsal sulamada yüzde..
    13. Küçükçekmece’nin büyüklerine vefa
    14. AB’den Google’a 1,4 milyar euro’luk ceza
    15. Rusya İdlib'deki sivilleri hedef aldı:..
    16. "Türk futbolunun her türlü gelişmeden..
    17. Devlet kurumları Acıpayam için..
    18. Beylikdüzü'ndeki teknenin alabora..
    19. BTP adayı Pak’tan Türk-İş’e ziyaret
    20. Tava ciğere akademik dokunuş
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!