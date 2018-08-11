Suriyeli kızdan Türkiye'ye destek

yeniakit.com.tr: Fetullahçı Papaz Andrew Brunson'u bahane ederek Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulayan ABD yönetimi son olarak dolar üzerinden Türk ekonomisine saldırı başlattı.

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen ABD'nin bu hukuksuz kararına karşı vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dövizlerinizi bozdurun" çağrısına uyarak seferberlik başlattı. Döviz ve altınlarını alarak kuyumcu ve döviz bürolarına giden vatandaşlar yatırımlarını TL'ye çevirerek Erdoğan'a destek verdi.

İsveç'te yaşayan Suriyeli bir kız da harçlığını Türk lirasına çevirerek Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdi. Suriyeli kız, "Ben eminim Türkiye kazanacak ve bunun üstesinden gelecek. Ben Türkiye'yi çok seviyorum ve destekliyorum" dedi.

www.yeniakit.com.tr