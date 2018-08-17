Suriyeli kardeşler 7 yıl sonra kavuştu
Suriye'deki iç savaş nedeniyle birbirlerini 7 yıldır göremeyen iki kardeş Mekke'de hac sırasında karşılaştı.17 Ağustos 2018 Cuma 17:03
Suriye'deki iç savaş yüzünden 7 yıldır birbirlerini görmeyen kardeşler Mekke'de haç sırasında karşılaştı. Sosyal medya sitesine yüklenen videoda 7 yıldır birbirini göremeyen 2 kardeş, Hac yaparken karşılaşınca ağlayarak birbirlerine sarılıyor. İki kardeş birbirlerine sarılınca duygularına hakim olamayan diğer hacılar da ağlamaya başlıyor. Edinilen bilgiye göre, kardeşlerden birisi Ürdün'de yaşarken diğeri Suriye'de hayatına devam ediyor.
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