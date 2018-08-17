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Suriyeli kardeşler 7 yıl sonra kavuştu

Suriye'deki iç savaş nedeniyle birbirlerini 7 yıldır göremeyen iki kardeş Mekke'de hac sırasında karşılaştı.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:03

Suriye'deki iç savaş yüzünden 7 yıldır birbirlerini görmeyen kardeşler Mekke'de haç sırasında karşılaştı. Sosyal medya sitesine yüklenen videoda 7 yıldır birbirini göremeyen 2 kardeş, Hac yaparken karşılaşınca ağlayarak birbirlerine sarılıyor. İki kardeş birbirlerine sarılınca duygularına hakim olamayan diğer hacılar da ağlamaya başlıyor. Edinilen bilgiye göre, kardeşlerden birisi Ürdün'de yaşarken diğeri Suriye'de hayatına devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:03
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