Suriyeli kardeşler 7 yıl sonra kavuştu

Suriye'deki iç savaş yüzünden 7 yıldır birbirlerini görmeyen kardeşler Mekke'de haç sırasında karşılaştı. Sosyal medya sitesine yüklenen videoda 7 yıldır birbirini göremeyen 2 kardeş, Hac yaparken karşılaşınca ağlayarak birbirlerine sarılıyor. İki kardeş birbirlerine sarılınca duygularına hakim olamayan diğer hacılar da ağlamaya başlıyor. Edinilen bilgiye göre, kardeşlerden birisi Ürdün'de yaşarken diğeri Suriye'de hayatına devam ediyor.