Suriyeli kanaat önderlerinden ve muhtarlardan Kızılay’a teşekkür

Yurt içinde ve yurt dışında, din, dil, ırk gözetmeksizin mağdurların ve mazlumların yanında olan ve Türkiye’nin yardımseverliğini tüm dünyaya gösteren Kızılay’ın Adana Şubesi, Suriyeli kanaat önderlerini ve mahalle muhtarlarını ağırladı.

Suriye’de devam eden savaşın mağdurlarına hem sınır ötesinde hem de ülke içinde çeşitli yardımlarda bulunan Kızılay’a minnet ve teşekkürlerini iletmek için Adana’da yaşayan Suriyeliler adına kanaat önderi Ebu Zekerriya, Adana Şubesi’ni ziyaret etti.

Zekerriya’ya, Yeşil Bağlar Mahalle Muhtarı Ahmet Kırtay, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Özden ve Yunusemre Yunusoğlu Mahalle Muhtarı İbrahim Gür eşlik etti.

Ülkelerindeki savaştan ve kaostan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler adına Türk milletine teşekkür eden Ebu Zekerriya, “Bizlere kucak açan bizleri misafir eden Türk milletine en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Başka ülkeler kapılarını kapatırken sizler kucak açtınız sofranızı paylaştınız. Bizleri yalnız bırakmadınız ömür boyu unutmayacağız” dedi.

Adana’da yaşayan Suriyelileri destekleri ile yalnız bırakmayan Türk Kızılayı’na da yardımlarından ötürü minnettar olduklarını söyleyen Zekerriya, Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı’ya ve Kızılay gönüllülerine de teşekkür etti.

Yeşil Bağlar Mahalle Muhtarı Ahmet Kırtay, “Kızılay ayrımsız bir şekilde bölgemizdeki hem Suriye’den gelen misafirlere hem de mahalle sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamada hep yanımızda oldu. Nerede bir mağdur, mazlum varsa onun yanında olan Kızılay’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Türk halkının birçok güzel hasletlere sahip olduğunu belirterek, “Türk Kızılayı’nın kurulduğu günden bu yana insan odaklı çalışıyor. Kızılay demek yardım demektir. Mağdurun, muhtacın ve ihtiyacı olan herkesin yanında Kızılay dün olduğu gibi bundan sonra da var olacaktır” diye konuştu.