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Suriyeli Kanaat Önderleri 'Barış Pınarı Harekatı'na destek!

Gaziantep'te bir araya gelen Suriyeli Kanaat Önderleri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarında, "Türkiye'ye destek olmak adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diyerek dünya kamuoyuna şöyle seslendiler: "Terörü lanetliyoruz. Suriye'yi asla böldürmeyeceğiz."

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:25
Suriyeli Kanaat Önderleri 'Barış Pınarı Harekatı'na destek!

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Gaziantep'te biraraya gelen Suriyeli kanaat önderleri, Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin desteklerini açıkladı. "Fırat’ın doğusunda bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik Türkiye bir operasyon başlatmıştır." denilerek başlayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Üzerimize düşeni yapmaya hazırız'

"Bölge halkı olarak, huzur ve güvenliğin tesisi için operasyonun yapılmasına her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. PKK/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye’nin bu örgütlere karşı yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye’nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz."

'Suriye'yi asla böldürmeyeceğiz'

"Biz terörün karşısındayız. Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı önemsiyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Suriye'yi asla böldürmeyerek Türkiye'nin de destekleri ile ülkemize geri döneceğiz."

Toplantı Katılımcı Listesi

1 - Cemal Akıncı (Suriye Geçici Hükümeti Eski Müsteşarı)

2- Abdulaziz Temmo (Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı)

3- Mohammed Vacih Cuma (Türkmen Meclisi Başkanı)

4- Muhammed Elşimali (Suriye Geçici Hükümet Temsilcisi)

5- Ali Ahmeed (Minberşam Derneği Başkanı)

6- Ali Şerif (İşrak Gazetesi Kültür Editörü)

7- M. Wail Dada (Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği Başkanı)

8- Mouhamad Hassno (ACU / Yardım ve Koordinasyon Birimi Derneği Başkanı)

9- Azzam Khanjı (Midad Derneği Başkanı)

10- Abdulrahmen Dadam (Önder Derneği Başkanı)

11- Radif Mustafa (Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkan Yardımcısı)

12- Saad Vefai (Siyasetçi)

13- Abdulhadi Almustafa (Suriye Hukukçular Birliği Başkanı)

14- Alaaddin Husso (Fecr Radyo Koordinatörü)

15- Hassan Mousa (Cerablus Aşiret Meclisi Üyesi)

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:25
  1. Gaziantep
  2. Suriyeli kanaat önderleri

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