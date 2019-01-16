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Suriyeli kadının öldürülmesi davasında karar

Bahçelievler'de aynı evde yaşadığı kardeşinin eşini fön makinesinin kablosuyla boğduktan sonra cesedini yaktığı iddiasıyla yargılanan Suriyeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi- Mahkeme ayrıca, yengesini öldürdükten sonra kolye ve yüzüğünü aldığı gerekçesiyle "yağma" suçundan sanığın 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:11
Suriyeli kadının öldürülmesi davasında karar

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de aynı evde yaşadığı kardeşinin eşini fön makinesi kablosuyla boğarak, cesedini yaktığı iddia edilen sanık Suriyeli Eymen Omar, ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Eymen Omar katıldı.

Davaya müdahil taraf olarak katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı Sultan Koçyiğit Öztürk, dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporuna göre mağdurun cinsel istismara uğradığının açık olduğunu belirterek, sanığın bu durumun gizlenmesi amacıyla cinayeti işlediğini söyledi.

Avukat Öztürk, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini ifade etti.

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Eymen Omar, "Adalet sizindir. Bir diyeceğim yoktur." dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Eymen Omar’ın, yengesi Lina Ahmad’ı "canavarca hisle eziyet çektirerek ve yakmak suretiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, ayrıca sanığın maktul Lina Halid’e karşı işlediği yağma suçundan dolayı da 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Omar’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, Omar'ın eşi sanık Emel Fersi’nin ise yüklenen suçları işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

- İddianameden  

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'de 10 Ekim 2017'de evlerinde Lina Halid ile Eymen Omar'ın arasında tartışma çıktığı, sanık Omar'ın, fön makinesi kablosuyla yengesi Halid'i boğduğu, kolyesi ve yüzüğünü aldıktan sonra da cesedini yaktığı belirtiliyordu.

İddianamede, Eymen Omar hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

İddianamede, Eymen Omar'ın eşi Emel Fersi hakkında ise "suça yardım etme"den dolayı 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:11
  1. Bahçelievler
  2. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'
  3. Suriyeli Eymen Omar

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