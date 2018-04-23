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Suriye'li göçmenleri Almanya yerine Antalya'ya götürdüler!

Suriye'li göçmenler Almanya'ya götürülmek üzere dolandırılıp Antalya'ya getirildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:26
Suriye'li göçmenleri Almanya yerine Antalya'ya götürdüler!

Almanya'ya gitme hayaliyle Antalya'ya getirilen Suriyeli 42 göçmen, polisin operasyonuyla yakalandı. Kişi başı 5'er bin dolar alan 8 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan deniz yoluyla göçmenleri Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya kaçıran şebekeyi takibe aldı.

OPERASYON DÜZENLEYEN EKİPLER 42 SURİYELİYİ YAKALADI 

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Gaziantep, Kilis, Mersin, Adana ve İstanbul'dan Antalya'ya getirilen ve Kaş ilçesine doğru yola çıkartılan 42 Suriyeliyi yakaladı. Bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalışan ve kişi başı 5 bin dolar aldığı belirlenen 8 kişi ise gözaltına alındı. Daha önceden de suç kayıtlarının olduğu belirtilen 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 42 Suriyelinin ise getirildikleri illere gönderileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:26
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Gaziantep
  5. Antalya
  6. Adana
  7. Almanya
  8. antalya
  9. Suriyeli Göçmen

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