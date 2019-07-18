Suriyeli gencin cep telefonu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı

Gaziantep’te 9 gün önce sevgilisiyle buluştuğu parkta ölü bulunan Suriyeli gencin cep telefonunu vermediği için öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından cep telefonunun peşine düşen polis, 120’yi aşkın güvenlik kamerası ve onlarca cep telefonu satıcısında yaptığı çalışma ile olayın failini yakaladı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Alibaba Parkı’nda 9 Temmuz günü öğlen saatlerinde parktan gelen silah seslerinin ardından 17 yaşındaki Suriyeli Muhammet Name ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, sevgilisiyle parkta buluşan Suriyeli gencin cep telefonunu gasp etmek isteyen kişi ile tartıştığı ve olay yerinden kaçmaya çalışırken sırtından 3 kurşunla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerinde ve 6 kilometre uzaklıktaki ev ve iş yerlerinde çalışma yürüten Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş

Şubesi Cinayet Büro ekipleri, 120’den fazla güvenlik kamerasını inceledi. Gasp edilen telefonu bulmak amacıyla kent merkezlerindeki pasajlarda da inceleme yapan ekipler, Suriyeli gence ait telefonu Y.U’nun işlettiği cep telefonu mağazasında buldu. Şahsı gözaltına alan ekipler, Y.U’nun ifadeleri doğrultusunda Mehmet T’ye ulaştı. Mehmet T’nin adresini tespit eden ekipler, Beydilli Mahallesi’nde çalışma yürütürken yolda şüpheli şahsı görünce gözaltına aldı. Polis, ele geçirilen telefonun ardından olayda kullanılan silahı da Mehmet T’nin üzerinde buldu. Gözaltına alınan 2 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi.