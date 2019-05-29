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Suriyeli genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş’ta Suriye uyruklu bir genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu’na teslim etti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
Suriyeli genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş’ta Suriye uyruklu bir genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu’na teslim etti. Suriyelilere karşı ön yargılı olduğundan dolayı utandığını söyleyen Dayıoğlu, "Ön yargılarımızdan ve kendimden utandım açıkçası" dedi.


Olay, Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki bir markette yaşandı. Fırın işletmecisi Gökçe Dayıoğlu, hazırladığı çörekleri bırakmak için bir markete girerken çantasında bulunan 17 bin 500 lira parayı düşürdü. Çörekleri bıraktıktan sonra çocuğunun okul taksitini düşürdüğünü anlayan kadın uzun süre parasını aradı.



Parasına kavuşunca gözyaşlarına boğuldu


Gökçe Dayıoğlu, parasının Suriyeli bir genç tarafından bulunduğunu öğrenince çörek bıraktığı marketin yolunu tuttu. Parasına kavuşan genç kadın gözyaşlarına boğuldu. Suriyelilerin kendisini teselli edip parasını teslim aldığını söyleyen Dayıoğlu, “Ben bir markete gitmiştim Boğaziçi Mahallesi tarafında, orada kızım okul taksitleri olan parayı düşürmüşüm. Hiç fark etmedim. Sonra saat 3 gibi falan fark ettim. Arabama ve çantama baktım ve görmeyince çok kötü oldum. Yani her yeri aradım bulamadım. Sonra gittiğim marketi aradım ve onlarda bana, ‘buraya bir Suriyeli geldi para bulduklarını söylüyorlar ama meblağını söylemiyorlar’ dedi bana. O para bana göre yüksek olmayabilir ama bence o para çok yüksek bir paraydı. Tekrar markete gittim ve Suriyeliler oradaydı bana, ‘ağlamayın’ falan dediler. Zaten paranın sahibini bulamasalardı polise gideceklermiş” dedi.



“Kendi ön yargılarımızdan dolayı utandım”


Suriyelilere karşı ön yargılı olduğundan dolayı utandığını söyleyen Dayıoğlu, “Ön yargılarımızdan ve kendimden utandım açıkçası. Onlar benim ağlamamı gördüler, ‘helal para sizin’ dedi. Her Suriyeli kötü değil. Her Alevi, her Kürt, her Yahudi kötü değildir. Yani bu ön yargımızı kırmak zorundayız. Ve ben çok utandım Suriyelilerin hepsine kötü baktığımız için. Hani isterim herkes vatanına dönsün ve herkes vatanında yaşamak ister” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
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