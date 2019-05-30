0553 313 94 23

Suriyeli genç Kahramanmaraş’ta gönülleri fethetti

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde yüklü miktarda parasını kaybeden kadına parasını iade eden Suriyeli genç gönülleri fethetti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:29
Suriyeli genç Kahramanmaraş’ta gönülleri fethetti

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde yüklü miktarda parasını kaybeden kadına parasını iade eden Suriyeli genç gönülleri fethetti.


Parasını getiren genç ile iftar programında bir araya gelen İş kadını Gökçe Dayıoğlu, vatandaşlara yabancı uyruklu insanlara karşı ön yargılı davranmamaları noktasında tavsiyelerde bulundu. Kahramanmaraş Türk Kızılay Toplum Merkezince düzenlenen özel bir iftarda, yaptığı davranışla takdir toplayan Suriyeli Bilal İbrahim Elissa (15) ile iş kadını Gökçe Dayıoğlu bir araya geldi.



’’Suriyelilere karşı ön yargım yıkıldı’’


Suriyelilere karşı daha önceden ön yargısının olduğunu söyleyen ve parasını eksiksiz teslim alan Gökçe Dayıoğlu, ’’Kendi iş yerimdeki ürünleri tanıtmak için markete gitmiştim. Orada kızımın okul taksitini düşürmüşüm. Çok üzüldüm ve çok ağladım. Parayı bulan Bilal beni telkin ve teselli etti, ’bu helal para’ diye. Giderken de kendimi şöyle bir suçlu hissettim. Çünkü Suriyelilere karşı bir ön yargımız vardı. Onu Bilal yıktı ve herkesin bir olmadığını gösterdi. Kendisinden de ön yargılarımdan dolayı özür diledim. Bizi burada Türk Kızılay Toplum Merkezi bir araya getirdi. Ben Bilal’i evladım gibi görüyorum. Herkes inşallah böyle iyi niyetli olur ve Bilal’de ömrünün sonuna kadar iyi niyetli insanlarla karşılaşır. Kızılay onu okula götürecek. Bilal burada hiç okula gitmemiş. Bende Kızılay ile birlikte yardım edip, Bilal’i okula götüreceğiz’’ dedi.



15 yaşındaki Suriyeli örnek oldu


Yolda giderken bulduğu 17 bin 500 TL’yi hiç düşünmeden sahibine teslim eden Bilal İbrahim Elissa, "Ben arkadaşımla birlikte camiye gidiyordum. Yolda giderken parayı buldum. Önce camiye gittik. Daha sonra oradaki marketlere telefon numaramı bıraktım ama paranın ne kadar olduğunu söylemedim. Bir süre sonra marketçi beni aradı ve paranın sahibinin geldiğini söyledi. Bizde hemen markete gittik. Geldiğimde paranın sahibi olan kadının ağladığını gördüm. Paranın miktarını ve destelerin sayısını sordum. Doğru yanıtlayınca parayı kendisine teslim ettim ve ağlamamasını söyledim. ’Bu para helal dedim.’ Bu para 17 bin lira değil de 100 bin olsa ben yine sahibine verirdim’’ diye konuştu.


Öte yandan, savaş sonrası eğitimine ara vermek durumunda kalan Bilal’in okullaştırma süreci desteklenerek tekrardan eğitimine dönmesine yönelik çalışmaların Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezince takip edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 23:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.
    1. Spor Toto 1. Lig play-off finalinde..
    2. Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükseldi
    3. Kuzey Marmara Otoyolu’nun bazı..
    4. Burdur’da mezarlıklara bayram bakımı
    5. Bartın'da alkol komasına giren kişi..
    6. "Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'da
    7. Gaziantep’te final heyecanı
    8. Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
    9. Siirt'te 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü..
    10. İstanbul’dan Samsun’a cenazeye giden..
    11. Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir..
    12. YTB'den Arnavutluk'ta iftar programı
    13. Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
    14. Hakkari’de düzenlenen konser büyük..
    15. El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil..
    16. Yasemin Can'dan olimpiyat kotası
    17. Sokak lambasında ders çalışan çocuğu..
    18. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2019
    19. Bakan Albayrak'tan çalışanlarına müjde
    20. Bakan Çavuşoğlu’na Mekke’de sevgi seli
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'