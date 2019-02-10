Suriyeli Fida öğretmen: Türkleri gördüğüm zaman...

Suriye'nin birçok bölgesi büyük çatışmalara sahne oldu. Sivil yerleşim yerleri, rejim güçleri ve destekçileri tarafından hedef gözetilmeksizin defalarca vuruldu. Yüz binlerce insan öldü, binlercesi de sakat kaldı. Fida öğretmen bunlardan sadece birtanesi.

Fida sadece bacağını kaybetmedi. Kendisini terk eden eşi üç çocuğunu alıp kayıplara karıştı. Annesi ve kardeşleriyle beraber Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Kerama Mülteci Kampı'na yerleşmek zorunda kaldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı kuruluşunun desteği, AID Uluslararası Doktorlar Derneği'nin uygulamacı katılımıyla yürüttüğü Yüksek Teknolojili Protez - Ortez Yapım ve Uygulama Projesi vesilesiyle Fida Al Hasan protez bacağına kavuştu.

Göçle birlikte binlerce çocuğun eğitimi yarıda kaldı. Çocukların tekrardan okula dönmeleri ve eğitimlerine devam etmeleri gerek. Ancak bu kolay değil.Savaşın olumsuz etkileri çocukları derinden sarstı. Çatışmalarda onlarca okul ve oyun parkı vuruldu. Fida öğretmen savaşta bir bacağını kaybetmiş olsa da başka mağdurların yaralarına merhem olmak için yaşamını sürdürdüğü kampın okulunda gönüllü öğretmenlik yapıyor.

Protezine kavuşmadan önce tekerlekli sandalyeye muhtaç yaşayan Fida öğretmenin en büyük destekçisi en küçük kardeşi. Protezine kavuştuktan sonra Fida öğretmenin hayatı bir nebze olsun rahatladı. Okuluna tek başına gidip geliyor tek başına idame ettirebiliyor.

Fida'nın çocuklarına kavuşması ise hala bir umuttan ibaret.

Bu, bir bacağını savaşa kurban vermiş. Çocuklarına kavuşmanın ümidiyle yaşayan.. Suriyeli bir annenin düşünceleri...

‘'Benim ismim Fida, 23 yaşındayım.Suriye'nin Kafr Nabl bölgesinde doğdum. Ailem 5'i erkek 4'ü kadın olmak üzere 11 kişiden oluşuyordu. Ailecek çok mutlu yaşıyorduk. Ta ki füze gelene kadar. Füze hayatımızı tahrip etti.Saldırı sonucu kardeşlerim ve babam şehid oldular. Bende sağ bacağımı kaybettim.Kolum ve sol bacağım kırıldı. Karnım ve karaciğerimden yaralandım ve ameliyat oldum. Çok kötü günler geçirdim.Kampa geldikten sonra çok zor günler geçirdim. Kalacak çadır bile bulamadım kimse bana yardım etmiyordu.Yanımda kimse yoktu tek başına yaşamak çok zordu, gerçekten çok zordu.Tesadüfen İHH İnsani Yardım Vakfı beni buldu.Onlarla konuşmaya başladıktan sonra durumum iyiye gitmeye başladı.Beni Türkiye'ye getirdiler. Bir kaç ameliyat geçirerek 9 ay kaldım. Benim durumum çok kötüydü sadece 33 kiloydum.Türkiye'den tedavimden sonra annemin ve erkek kardeşimin yanına döndüm.Suriye'deykenİHH İnsani Yardım Vakfı benimle ilgileniyordu. AID Uluslararası Doktorlar Derneği ile protezimin yapılması için Suriye'de bir merkezde buluşuyorduk, beni tedavi ediyorlardı. Doktorlar bana çok iyi baktılar. Bana çok iyi davrandılar bir sıkıntı olduğu zaman iletişime geçiyorum bana direk cevap veriyorlar. Benim taleplerimi ne olursa olsun karşılıyorlardı.Anneme çocukken yaptığım gibi onlarıda isteklerimle sıkıştırdım. Onlarla aramızda doktor-hasta ilişkisi yoktu.Onlar farklı bir ırktan olmalarına rağmen benim ailem gibi oldular.Onlardan çok memnun oldum. Durumum gayet iyi hale geldi.İHH İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği benim umudumu gerçekleştirdiler onlar için ancak dua edebilirim. Allah onlardan razı olsun.Her zaman bu memnuniyet kalbimde kalacak. Özellikle İHH İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği'ne beni yalnız bırakmadıkları için onlara çok teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.

AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven, Fida Al Hassan ile ilgili açıklamasında, "Protez teslimini yapmamız sonrasında Fida'nın sevincini, gözlerindeki ışıltıyı görmek bizim en büyük kazancımızdır. AID Uluslararası Doktorlar Derneği olarak en temel hedefimiz; uzuv kaybı yaşamış kişilerin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmaktır." diye konuştu.

Protez Ortez Projesi "Hayaller Gerçek Olsun" sloganıyla global projeye dönüşecek.

Yurtseven, "Suriye savaşı başından bu yana uzuv kaybı yaşamış, protez ihtiyacı olan yaklaşık 100 bin engelli olduğunu tespit ettik. Bu tespit kaba bir tespittir, zira savaş şartlarında kesin rakamlara ulaşmak oldukça zor. Uluslararası Doktorlar Derneği olarak İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay-Reyhanlı'da olmak üzere şu anda üç yüksek teknolojili protez merkezimizde 3D teknoloji kullarak protezler üreterek insanlara yardım eli uzatıyoruz. Ayrıca 4. merkezimizi Suriye içinde Cerablus'ta faaliyete başlatıyoruz. Elbette bütün bunları bağışçılarımız, destekçilerimiz ve partnerlerimizle omuz omuza hayata geçiriyoruz. Protez ve ortez projesini "Hayaller Gerçek Olsun" sloganıyla küresel bir proje haline getirmek için harekete geçmiş bulunuyoruz. Öncelikle Somali-Mogadişu'da sonrasında Yemen ve Afganistan'da kalıcı protez merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde hem protez üreterek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hem de bu yine ülkelerde protez konusunda uzman çalışanlar eğiterek yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yüksek Teknolojili Protez Ortez Yapım ve Uygulama Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Tatar, ‘'Fida merkeze geldiğinde ürkek ve ne yapacağımıza dahi bilmediği için bize yabancı gözüyle bakıyordu. Tabi geldiği şartlar ve bizim bulunduğumuz yerin şartları ister istemez tedirgin etmişti. Onu gördük arkadaşlarımızın özellikle Arapça bilen teknikerlerimizin olması büyük bir avantaj sağladık, kısa zamanda ısındı. Fida'nın protezini yaparken bir şanssızlık da oldu, o dönem Cerablus'ta bize ait merkez açılmamıştı.Tabi böyle olunca büyük bir üzüntü doğdu bizde de onda da, belki de Fida bir daha protezinin olamayacağını düşündü. Ama hızlı şekilde biz bunu tekrar tedarik ettik ve geri dönüp Fida'nın protezlenmesini sağladık.'' dedi.