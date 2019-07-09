Suriyeli esnafı diline dolamıştı! CHP’li İmamoğlu’nun tabelaları da gavurca

Megakent İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “yabancı tabela” açıklamasının altından büyük bir ikiyüzlülük çıktı. Suriyeli esnaf muhacirlerin geçimini sağlamak için açtıkları bakkal tabelalarını “yabancı lisan” üzerinden diline dolayan CHP’li İmamoğlu’nun kendi inşaat şirketinin diktiği binaların birçoğuna “City”, “Mood”, “Corner”, “Tria” gibi yabancı isimler verdiği saptandı.

Bay başkan, bakkalı bırak dev yapılara bak!

Başta AVM içerisindeki mağazalar olmak üzere kafe, lokanta, restoran, market gibi kuruluşların ekserisini hakimiyeti altına alan, küçük esnafa kadar sirayet eden yabancı kelimeli tabelalar toplumda büyük rahatsızlığa sebep oluyor. Çoğunlukla yabancı özentisine dayanan ve tabelalarda adeta egemenlik kuran Avrupai kavramlar, Türkçe’yi gölgede bırakıyor. Uzmanlar “İstanbul’a gelen bir yabancı, yarım saat gezinse Türkiye’de olup olmadığı konusunda emin olmayabilir, yabancı tabela istilası o kadar ileri derecelere ulaşmıştır” ifadeleriyle tuhaf durumu dile getiriyor. Yetkililer ise tüm bunları bir kenara bırakarak, Suriyeli küçük esnafın bakkal tabelalarına göz dikmiş durumda.

Trilyonluk binalarda İngilizce tabelalar

Bunlardan birisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Suriyeli esnaf muhacirlerin geçimini sağlamak için açtıkları bakkal tabelalarını ‘yabancı lisan’ üzerinden diline dolayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, “Bazı mahallelere giriyorsunuz tabelalarını okuyamıyorsunuz. Burası Türkiye, burası İstanbul” açıklamasını yaptı. Arapça yazılı bakkal tabelalarını hedef alan Ekrem İmamoğlu, kendi inşaat şirketinin “gâvurca” tabelalarını unuttu. Ekrem İmamoğlu’nun uzun süre Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı aile şirketi İmamoğlu İnşaat’ın İstanbul’da gerçekleştirdiği projelerin büyük bölümünü yabancı isimler taşıyor.

Ekremcıty!

Beylikdüzü’nü betona boğan İmamoğlu İnşaat’ın konut projeleri arasında yer alan “Zigana CORNER”, yabancı kökenli ismiyle dikkat çekiyor. Türkçe “köşe” kavramı yerine İngilizce “corner” ifadesini tabelaya yazan İmamoğlu’nun bir diğer konutunun ismi de manidar: “Zigana TRİA”. Beylikdüzü’nü parselleyen İmamoğlu İnşaat’ın Zigana serisinin son konutunun isminde yabancı bir ek bulunuyor: “Zigana Panora”.

Ekrem İmamoğlu’nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat’ın “Midpoint” ve “Moodcity” adlı konutları da İngilizce tabelalarıyla şehrin kültürel iklimini kirletiyor. “Orta nokta” yerine İngilizce “midpoint”, “ruh şehri” yerine “moodcity”i trilyonluk binasına tabela olarak asan CHP’li İmamoğlu’nun küçük bakkal dükkanlarındaki Arapça tabelaları hedef alması ikiyüzlülük olarak yorumlanıyor.