0553 313 94 23

Suriyeli esnafı diline dolamıştı! CHP’li İmamoğlu’nun tabelaları da gavurca

Ekrem İmamoğlu’nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat, İstanbul’u betonlaştırırken, trilyonluk binaların büyük bölümüne de yabancı isimler verdi. Firmanın konut projeleri; “Zigana CORNER”, “Zigana TRİA”, “Midpoint”, “Moodcity”, “Zigana PANORA” gibi İngilizce isimler taşıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 09:16
Suriyeli esnafı diline dolamıştı! CHP’li İmamoğlu’nun tabelaları da gavurca

Megakent İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “yabancı tabela” açıklamasının altından büyük bir ikiyüzlülük çıktı. Suriyeli esnaf muhacirlerin geçimini sağlamak için açtıkları bakkal tabelalarını “yabancı lisan” üzerinden diline dolayan CHP’li İmamoğlu’nun kendi inşaat şirketinin diktiği binaların birçoğuna “City”, “Mood”, “Corner”, “Tria” gibi yabancı isimler verdiği saptandı.

Bay başkan, bakkalı bırak dev yapılara bak!

Başta AVM içerisindeki mağazalar olmak üzere kafe, lokanta, restoran, market gibi kuruluşların ekserisini hakimiyeti altına alan, küçük esnafa kadar sirayet eden yabancı kelimeli tabelalar toplumda büyük rahatsızlığa sebep oluyor. Çoğunlukla yabancı özentisine dayanan ve tabelalarda adeta egemenlik kuran Avrupai kavramlar, Türkçe’yi gölgede bırakıyor. Uzmanlar “İstanbul’a gelen bir yabancı, yarım saat gezinse Türkiye’de olup olmadığı konusunda emin olmayabilir, yabancı tabela istilası o kadar ileri derecelere ulaşmıştır” ifadeleriyle tuhaf durumu dile getiriyor. Yetkililer ise tüm bunları bir kenara bırakarak, Suriyeli küçük esnafın bakkal tabelalarına göz dikmiş durumda.

Trilyonluk binalarda İngilizce tabelalar

Bunlardan birisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Suriyeli esnaf muhacirlerin geçimini sağlamak için açtıkları bakkal tabelalarını ‘yabancı lisan’ üzerinden diline dolayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, “Bazı mahallelere giriyorsunuz tabelalarını okuyamıyorsunuz. Burası Türkiye, burası İstanbul” açıklamasını yaptı. Arapça yazılı bakkal tabelalarını hedef alan Ekrem İmamoğlu, kendi inşaat şirketinin “gâvurca” tabelalarını unuttu. Ekrem İmamoğlu’nun uzun süre Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı aile şirketi İmamoğlu İnşaat’ın İstanbul’da gerçekleştirdiği projelerin büyük bölümünü yabancı isimler taşıyor.

Ekremcıty!

Beylikdüzü’nü betona boğan İmamoğlu İnşaat’ın konut projeleri arasında yer alan “Zigana CORNER”, yabancı kökenli ismiyle dikkat çekiyor. Türkçe “köşe” kavramı yerine İngilizce “corner” ifadesini tabelaya yazan İmamoğlu’nun bir diğer konutunun ismi de manidar: “Zigana TRİA”. Beylikdüzü’nü parselleyen İmamoğlu İnşaat’ın Zigana serisinin son konutunun isminde yabancı bir ek bulunuyor: “Zigana Panora”.

Ekrem İmamoğlu’nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat’ın “Midpoint” ve “Moodcity” adlı konutları da İngilizce tabelalarıyla şehrin kültürel iklimini kirletiyor. “Orta nokta” yerine İngilizce “midpoint”, “ruh şehri” yerine “moodcity”i trilyonluk binasına tabela olarak asan CHP’li İmamoğlu’nun küçük bakkal dükkanlarındaki Arapça tabelaları hedef alması ikiyüzlülük olarak yorumlanıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:16
  1. Megakent İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  3. City
  4. Mood
  5. Corner
  6. AVM
  7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  8. gâvurca
  9. Midpoint
  10. Moodcity
  11. Zigana Panora

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kent Konut şantiyesinde gerçeğini aratmayan tatbikat
    1. Kent Konut şantiyesinde gerçeğini..
    2. Husumetli olduğu kişiyi vuracakken..
    3. İzmit Belediyesi köylünün emrinde
    4. Borsa güne yatay başladı
    5. Dominik Cumhuriyeti’nde feci kaza: 9..
    6. İstatistiklerle Altay Bayındır
    7. Vedat Muric'in zor hayatı
    8. Mollakasım Halk Plajı 2. kez ‘Mavi..
    9. (ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler
    10. 11. Kalkınma Planı TBMM’de
    11. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    12. (Özel haber) Ali Ravcı: "Amacımız UEFA..
    13. Yüksek sıcaklık, gebelerde erken doğum..
    14. Kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin..
    15. Petrol fiyatlarında son durum
    16. Şehir kadar istihdam!
    17. Bacaklarda oluşan kalınlaşmalara dikkat
    18. Barikat, Türkiye’nin ’İlk 500 Bilişim..
    19. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türkçe..
    20. İsrail güçleri 12 Filistinliyi..
    21. Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde..
    22. Haziran’da en fazla DİBS kazandırdı
    23. Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği..
    24. Suriyeli annenin büyük acısı... Nefes..
    25. Çin’de su baskınları nedeniyle 200’ü..
    26. Minik Evrim'den 1 yıldır haber yok
    27. ÖSO’ya yönelik bombalı saldırı: 1 ölü
    28. İngilizler yazdı! Türkiye PKK'nın..
    29. Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın..
    30. Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti