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Suriyeli Emel kemik iliği nakliyle sağlığına kavuştu

GAÜN Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi'nin ilk hastası 5 yaşındaki Emel Jawich sağlığına kavuştu - Ünite sorumlusu Prof. Dr. Sinan Akbayram:- "Hastamız 2 aydır da kemik iliği ünitesinde tedavi görüyordu. Kan değerleri normal şekilde taburcu ediyoruz"

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:11
Suriyeli Emel kemik iliği nakliyle sağlığına kavuştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi'nin ilk hastası taburcu edildi.

Ünite sorumlusu Prof. Dr. Sinan Akbayram, Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, kemik iliği nakli gerçekleştirilen ilk hastayı taburcu ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 6 aydır lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Emel Jawich'in abisinden ilik alındığını aktaran Akbayram, "Hastamız 2 aydır da kemik iliği ünitesinde tedavi görüyordu. Kan değerleri normal şekilde taburcu ediyoruz. Bundan sonra bekleyen yaklaşık 20 hastamız var. Hocalarımızla birlikte kök hücre transplantasyonu yapmak için el birliğiyle çalışacağız." dedi.

Ünite kurulmadan önce hastaların başka illere gitmek zoruna kaldığını dile getiren Akbayram, ellerinden gelen gayreti göstererek hastalara ulaşacaklarını belirtti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de üniversite hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam ettiklerini anlatarak Gaziantep'te hastaneleri bünyesinde ruhsatlandırılmış Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi'ni açtıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Merkezin Gaziantep ve bölge için çok önemli olduğunu vurgulayan Gür, güzel işler yapamaya devam edeceklerine dikkati çekti.

Ayrıca Gür, yeni yapılacak çocuk hastanesinin 2019 yılı sonuna kadar inşaatının bitirilmesinin planlandıklarını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 6 ay önce ailesiyle Suriye'nin Halep kentinden Gaziantep'e gelen Emel Jawich, 17 yaşındaki abisinden nakledilen ilikle sağlığına kavuştu.

Kızını 50 gün sonra görebilen baba Zekeriya Jawich gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:11
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