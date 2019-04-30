Suriyeli, elleriyle toprağı kazarak yaralıyı kurtarmaya çalıştı Burdur'da iki bacağı kullandığı beton mikserinin altında kalan sürücünün yardımına koşan Suriyeli, elleriyle toprağı kazarak yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarmak için çabaladı- Kurtarılan sürücü ile yardım için duran tıra otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde iki bacağı kullandığı beton mikserinin altında kalması sonucu acıyla kıvranan sürücünün yardımına koşan Suriyeli, elleriyle toprağı kazarak yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Yunus Emre Uysal idaresindeki 15 AAB 726 plakalı çimento mikseri, Kızılkaya Beldesi Kavşağı'nda devrildi. Sürücü Uysal'ın iki bacağının dorsenin altında kalması sonucu acıyla kıvrandığını gören yoldan geçen Suriyeli bir kişi, elleriyle toprağı kazarak sıkışan yaralıyı kurtarmaya çalıştı. İsmi öğrenilemeyen Suriyeli, bir taraftan da yaralıyı sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Uysal, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde yaralıya yardım için duran 15 AAH 639 plakalı tıra, Nedim Savaş yönetimindeki 07 F 8250 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan sürücü Savaş ile araçtaki eşi Nuran Savaş da Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



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