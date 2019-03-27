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Suriyeli ebeveynlere yönelik eğitimde önemli adım

Gaziantep Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya’dan ortak kurum ve kuruluşların ile işbirliği içerisinde yürütülen 2017-1-TR01-KA204-045870 referans numaralı, ‘Mülteci de bir ebeveyndir’ sloganıyla yola çıkılan proje başarıyla sürdürülüyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
Suriyeli ebeveynlere yönelik eğitimde önemli adım

Gaziantep Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya’dan ortak kurum ve kuruluşların ile işbirliği içerisinde yürütülen 2017-1-TR01-KA204-045870 referans numaralı, ‘Mülteci de bir ebeveyndir’ sloganıyla yola çıkılan proje başarıyla sürdürülüyor.


Proje yürütücüsü Dr. Öğretim. Üyesi Fatma Çapan, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus Plus Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında finanse edilen projenin ana hedeflerinden bahsetti. Projenin hedefinin Gaziantep ve proje ortağı ülkelerdeki mülteci ebeveynlerin çocuklarının okullarda aldıkları eğitimler sırasında ihtiyaç duydukları gereksinimlerin belirlenmesi ve kendi potansiyelleri konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Çapan konu ile ilgili konuşmasında, “Bulundukları topluma uyum ve adaptasyon süreçlerinin desteklenmesi ile birlikte Suriyeli ve diğer ülkelerde bulunan mülteci ebeveynleri eğitim sektöründe çocukları ile birlikte daha ileriye taşıyacak bir sürece devam ediyoruz. Proje kapsamında ilk olarak Gaziantep’te bulunan Suriyeli ebeveynlere ulaşıp, onların ihtiyaç ve gereksinimlerini tespit etmek amacıyla anketler uyguladık ve analiz raporlarını hazırladık. Şu anki aşamada bu analiz raporları sonuçlarına göre ‘Mülteci ebeveynler için farkındalık geliştirici yaklaşımlar’ isimli eğitim modülünü oluşturduk. Öncelikli olarak Gaziantep’te yaşayan ebeveynlerin faydalanması için uygulamaya başladık. Bu kapsamda Adnan Menderes Ortaokulu, Şahinbey Mehmet Emin Er Kız İmam Lisesi, Ayşe Mustafa Sevcan İlkokulu’nda çocukları bulunan Suriyeli velilere eğitim modülünü uygulamak üzere odak gruplar oluşturarak eğitimler düzenledik” dedi.


Eğitimlerin Suriyeli ebeveynlerden oldukça ilgi gördüğünü belirten Çapan, “Bu eğitimler sonunda ebeveynler oldukça mutlu olduklarını ifade ederek memnuniyetlerini belirtti. Yaklaşık 80 kadar velinin katıldığı eğitimler sırasında aldığımız olumlu geri bildirimler nedeniyle bizler de projemizin hedeflerine ulaşmış olduğunu görmenin sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.


Çapan, proje kapsamında oluşturulan ve Suriyeli ebeveynlere yönelik eğitim sektöründe bir ilk olan bu eğitim modülünün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla, sürekli eğitim merkezlerinde uygulanmaya başlaması ve önemli ölçüde yaygınlaştırılmasının amaçlandığını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
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