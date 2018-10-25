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Suriyeli dede, Sultan Abdulhamid Han’ı minnetle yad ediyor! Osmanlı’yı özlemle anıyor

Esed’in zulmünden kaçıp İdlib’deki Kızılay kampına yerleşen 108 yaşındaki İbrahim el Musa, “Eskiden biz Osmanlı topraklarına mensuptuk. Sultan Abdülhamid Han zamanında yaşadık. Osmanlı zamanında ikram ve izzet içinde yaşıyorduk” dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:52

Suriye’de Esed’in bombalarından kaçıp Türk Kızılayının İdlib kırsalında kurduğu umut kampında kalan 108 yaşındaki İbrahim el Musa, Osmanlı İmparatorluğu dönemini büyük bir özlemle yad ediyor... Musa, Suriye’nin Zerzür bölgesinden geldiğini, çocukluğunda ailesinin çiftçilikle geçindiğini, durumlarının kötüye gitmemesi için Osmanlı İmparatorluğunun o bölgeden asker dahi almadığını anlattı.

"Osmanlı zamanında ikram ve izzet içinde yaşıyorduk"

Musa, “Eskiden biz Osmanlı İmparatorluğu topraklarına mensuptuk. Sultan Abdülhamid Han zamanında yaşadık. Osmanlı zamanında ikram ve izzet içinde yaşıyorduk. Evimiz bombalandığında güvenli yer sorduk ve Türk Kızılayının İdlib kırsalında kurduğu umut kampına geldik. Şükreder, teşekkür ederiz. Allah kısmet eder ve bu savaş biterse tabii ki topraklarımıza geri döneriz” dedi.

Bomba düştüğünde kaçtım

108 yıllık hayatında Suriye topraklarında yaşanan her türlü acıya ve mutluluğa şahit olduğunu belirten Musa, özellikle Fransız ve İngilizlere karşı verilen savaşı büyük bir gururla anlatırken, “Düşman Fransız ve İngilizler bile camileri vurmadı” dedi.

Kendisini ve ailesini göçe mecbur bırakan gelişmenin ise Esed güçlerinin camiyi vurmasıyla başladığını anlatan Musa, “Bomba düştüğünde evimden kaçtım. Sonra oturdum ve izledim. Kadınlar, kızlar öldü. Çocuklarımdan biri yaralandı. Oğlum komşularını kurtarmak isterken ayağı kırıldı ve o ayağını kaybetti” dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:52
  1. Esed
  2. Türk Kızılayı
  3. İdlib
  4. İbrahim el Musa
  5. Osmanlı İmparatorluğu
  6. Sultan Abdülhamid Han

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  • ADNAN ÜNALADNAN ÜNAL20 dk önce
    Kaç ingiliz altınına bizi sattıklarındanda bahsediyor mu?
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