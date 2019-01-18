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Suriyeli çocukların mutluluğu eserlerine yansıyor

Yaşadıkları savaşın kötü izlerini silmeye çalışan Suriyeli çocuklar, Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'ndeki sanatsal etkinliklerde, acı ve gözyaşı yerine, umutlarını yansıttıkları rengarenk çalışmalara imza atıyor- Kurum psikoloğu Aysu Işık:"Buraya geldikleri ilk anda resimlerinde somut olarak savaştan, kötü olaylardan bahsederken artık resimlerinde çiçekler, ağaçlar görüyoruz"

18 Ocak 2019 Cuma 11:08
Suriyeli çocukların mutluluğu eserlerine yansıyor

ANKARA (AA) - AYBÜKE İNAL - Suriyeli çocuklar, el ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle sanatsal eserler ortaya koyuyor.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD) 2016'da Avrupa Birliği'nin (AB) mali desteği ve UNICEF ortaklığıyla sığınmacı çocuklara ve ailelerine güvenli bir ortam yaratmak, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerini iyileştirmek amacıyla Ankara'da açtığı Al Farah (mutluluğum) Çocuk ve Aile Destek Merkezi'ndeki kurslarda, çocuklar keyifli zaman geçiriyor. Buradaki faaliyetlerle iletişim ve el becerilerini geliştirme fırsatı bulan çocukların mutluluğu, hem gözlerine hem de yaptıkları sanatsal eserlere yansıyor.

Seramik, kil, resim, ebru çalışması, geri dönüşüm ve sağlık atölyelerinin yapıldığı, 6 ila 10 haftadan oluşan kurslarda çocuklar, akranları ile vakit geçirme imkanı da buluyor.

- "Çocuklar, burada vakit geçirmeyi çok seviyorlar"

Kurum psikoloğu Aysu Işık, savaş mağduru çocuklara güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını ve çocukları kendilerini iyi hissedecekleri aktivitelere yönlendirdiklerini söyledi.

Bu etkinliklerle çocukların, grup davranışlarını gözlemleyebilme fırsatı bulduklarını ve çocukların yaptığı somut resimlerle genel durumlarını takip ettiklerini söyleyen Işık, "Çocuklar, bu atölyelerden sonra kendilerini çok iyi hissediyorlar. Buraya geldikleri ilk anda resimlerinde somut olarak savaştan, kötü olaylardan bahsederken artık resimlerinde çiçekler, ağaçlar görüyoruz. Çocuklar oyun oynamayı, burada vakit geçirmeyi çok seviyorlar." diye konuştu.

- "Al Farah" ismini Suriyeli çocuklar koydu

Merkez Yöneticisi Emine Engür Özkurt ise derneğe "mutluluğum" anlamına gelen "Al Farah" isimini Suriyeli çocukların verdiğini dile getirerek, "Aslında bunun çok iyi bir seçim olduğunu görüyoruz. Çünkü Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi çocukların mutlu oldukları bir merkez haline geldi. Kendilerini güvende hissettikleri, keyif aldıkları, aynı zamanda öğrenebilecekleri faaliyetleri bulabilecekleri, çocukların akranlarıyla birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri bir merkez oldu." dedi.

Uzak mesafede oturmasına rağmen birçok çocuğun merkezdeki aktivitelere gelmek istediğini aktaran Engür, çocukların ulaşımlarının servisle sağlandığını anlattı.

Ailelerden etkinlik sonrası olumlu geri dönüşler aldığını da belirten Ergün, şöyle devam etti:

"Annelerin büyük bir bölümü atölyelere katıldıktan sonra çocuklarının çok mutlu olduklarını ve bu mutluluğu onların gözlerinde görebildiklerini söylüyorlar. Bu hem çocuklar için hem de bizim için paha biçilmez bir sonuç. Burada kendilerini çok pozitif bir ortamda, güvende, kendi gelişimlerine olumlu katkılar sağlayan bir ortamda hissediyorlar."

Merkezdeki etkinliklere katılan Suriyeli çocuklardan Omer Abi Alhemam ise merkezi çok sevdiğini dile getirerek, "Burada arkadaşlarımla oyun oynuyorum, eğitim alıyorum. Birkaç günde bir arabayla gelip alıyor, oyun oynatıyorlar. Burada çok rahatlıyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:08
  1. Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi

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