Suriyeli çocukların eğitimine ‘kilit taşı’

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Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Türkiye sınırına yakın bölgelerde oluşturulan mülteci kamplarında yaşayan çocukların temel haklarından biri olan eğitimin devam ettirilmeye çalışıldığı belirtildi. Zorlu kış şartları nedeniyle bataklık ve çamurla dolan yollar dolayısıyla çocukların okullarına gitmekte zorluk çektiği kaydedilen açıklamada, savaş da dahil, hiçbir durumun çocukların eğitim almasına engel olmaması gerektiği vurgulandı.

“Kilit Taşı” projesinin bölgedeki çalışmalar neticesinde şekillendiğini anlatan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Av. Uğur Yıldırım, “Bölgedeki öğretmenler ve yetkililerle ilgili şöyle bir talep bize ulaştı; 'Okullarımız çadırdan ve zeminleri de topraktan oluşuyor. Yağış olduğu zaman sınıflar dahi çamur içerisinde kalıyor. Çocuklar çamurun içinde ders görüyorlar. Bu nedenle bize kilit taşı döşemek suretiyle yardımcı olabilir misiniz?' dediler. Bu çok masumane bir talepti. Neticede kendi çocuklarımızın okuduğu okulları, kolejlere verdiğimi paraları düşündüğümüz zaman bu çocuklar başlarını sokacak betonarme bir okulda dahi okumuyorlar. Rüzgâr, yağmur ve kar gibi hava şartlarından hemen etkilenen çadırlarda eğitim görüyorlar. En azından kilit taşı üzerinde çamurdan kurtuldukları bir ortamı hakediyorlar diye düşünerek Kilit Taşı projemize başladık. Bu noktada tüm halkımızın bugüne kadar ortaya koydukları hayırseverliği, bu konuda da göstereceklerini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.