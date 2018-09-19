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Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye mesaj var!

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin, Halep kırsalındaki Dabık köyünde düzenlediği "Sınırsız Şenlik" etkinliğine katılan çocuklar Türkiye'ye mesaj yolladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 22:45
Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye mesaj var!

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin (UMHD), Fırat Kalkanı Bölgesi'nde düzenlediği "Sınırsız Şenlik" etkinliğine katılan çocuklar yüzlerini Türk bayrağı ve Suriye devrim bayrağıyla renklendirdi.

UMHD'nin, Suriye'deki çocuklara mutluluk götürmek için Fırat Kalkanı Bölgesi'nde düzenlediği Sınırsız Şenlik adı altındaki etkinlikler bugün de devam etti.

Halep kırsalındaki Dabık köyünde yapılan çeşitli faaliyetlere katılan çocuklar, Türk gönüllülerin önünde sıra oluşturarak yüzlerine resimler çizilmesini istedi.

Çocuklardan bir kısmı Türkiye'ye olan sevgilerini göstermek için yanağının bir tarafını Türk bayrağı diğer tarafını Suriye devrim bayrağıyla renklendirdi.

Yüzüne Türk bayrağı çizdiren Suriyeli 8 yaşındaki Muhammed Enver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunu Suriyelilere yardım eden, kendisi ve ailesine destek olan Türkiye'ye olan sevgisi nedeniyle yaptırdığını belirtti.

Rıza Hasan ise (11) "Bizi Doğu Guta'daki evimizden, vatanımızdan zorla çıkmamıza sebep olan Suriye rejiminin uçaklarından koruduğu için Türkiye'yi seviyorum." dedi.

Pazar günü başlayan Sınırsız Şenlik etkinlikleri kapsamında Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar için sokak oyunları, filmler, gösteriler, yarışmalar düzenleniyor. 30 Eylül'e kadar sürecek şenliğin son 2 günü ise Kilis Öncüpınar Kampları'nda olacak.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 22:45
  1. Kilis
  2. Suriye
  3. Halep
  4. fırat kalkanı

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