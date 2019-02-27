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Suriyeli çocuklar camide buluşuyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Türkiye’nin birçok ilinde düzenlediği "Çocuklar Camide Buluşuyor" programını Suriye’nin Fırat Kalkanı bölgesinde de gerçekleştirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:08
Suriyeli çocuklar camide buluşuyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Türkiye’nin birçok ilinde düzenlediği "Çocuklar Camide Buluşuyor" programını Suriye’nin Fırat Kalkanı bölgesinde de gerçekleştirdi.


İHH, Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Elbab, Dabık, Ahtarin, İhtimlat, Azez ve Azez kırsalındaki kamplarda "Çocuklar Camide Buluşuyor" kapsamında yarıyıl tatilinde Bakara Suresini ezberleyen ve yeni Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen bin 500 çocuğa çeşitli hediyeler dağıttı. Program hakkında açıklama yapan İHH Babu Salam Koordinatörü Hasan Aksoy, “Suriye’de gerçekleşen devrimle birlikte insanlar burada özgür bir şekilde dinlerini yaşayabiliyorlar. Bizler de bu programlarla Suriye’nin geleceğini kuracak bu çocuklarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.


Emeği geçen herkese teşekkür eden Aksoy, "İnşallah bundan sonra da yerel meclislerle birlikte bu organizasyonları arttıracağız. Zira eğitimsiz yetişen gençlik yol kesici veya eşkıya olur" ifade etti. Bakara suresini 15 günde ezberleyen Hasan Ramazan, “Hediyeler için Türkiye’ye teşekkür ederiz. Benim en büyük hayalim hafız olmak” dedi.


Kuran-ı Kerim okunarak başlayan program hediye dağıtımıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:08
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