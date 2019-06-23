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Suriyeli çocuklar,barınaktaki hayvanları sevdi

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü ziyaret eden Suriyeli çocuklar, tedavi gören sokak hayvanlarıyla zaman geçirdi.

23 Haziran 2019 Pazar 16:49
Suriyeli çocuklar,barınaktaki hayvanları sevdi

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü ziyaret eden Suriyeli çocuklar, tedavi gören sokak hayvanlarıyla zaman geçirdi.


Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komisyonu ve bağlı kuruluşlar, Adıyaman Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü bünyesinde mültecilere yönelik olarak UNFPA, UNICEF ve Adıyaman Gençlik Merkezi işbirliğiyle, Adıyaman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Hulusi Kara ve Engin Coşkun koordinatörlüğünde, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Suriyeli çocukları, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sokak hayvanları bakım ve tedavi merkezine götürüldü.


Sosyal uyum projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette tedavi gören hayvanlarla güzel zaman geçiren Suriyeli çocuklar, merkez yetkililerinden hayvanlar hakkında bilgi alıp, rehabilite altında olan hayvanlarla yakından ilgilendi.


Ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Hulusi Kara, sokak hayvanlarına yönelik uyguladığı politikalardan dolayı her kesimden büyük takdir gören Adıyaman Belediyesi yetkililerine, kendilerine böyle bir imkan tanımalarından dolayı teşekkür ederek, “Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü yetkilileri ve personeli bizleri oldukça güzel karşılayıp, yapılan uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Ziyaret sonunda mülteci çocuklar, tedavi gören hayvanlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:49
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