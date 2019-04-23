Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Suriyeli misafirlerin konakladığı konteyner kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kamp yönetimi tarafından Elbeyli Konteyner Kenti'nde düzenlenen tören, Suriyeli çocukların Türkçe şiir ve şarkı söylemesiyle başladı. Öğrencilerin hazırladıkları gösterilerle devam eden etkinlikte çocuklar çuval, balon patlatma, sandalye kapma, yoğurt yeme gibi yarışlara katılarak gönüllerince eğlendi.

Etkinlik, dereceye giren çocuklara kamp yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere ülke olarak kucak açtıklarını söyledi. Kampın dünyanın sayılı barınma merkezlerinden olduğunu, yurt içi ve dışından gelen misafirlerin büyük övgüsünü aldığını anlatan Duman, en büyük temennilerinin Suriye'deki iç savaşın bir an önce bitmesi ve Suriyeli misafirlerin güven içerisinde ülkelerine dönmeleri olduğunu ifade etti.

Duman, böyle bir günde savaş mağduru çocukların yanında olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

