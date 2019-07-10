0553 313 94 23

Suriyeli çocuğun rögara düşerek ölmesine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 yaşındaki Suriyeli Salih Alişeyhhüseyin'in Mamak'taki semt pazarında ailesiyle atık meyve ve sebzeleri toplarken kapağı açık bırakılan rögara düşerek ölmesiyle ilgili soruşturma açtı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:35
Suriyeli çocuğun rögara düşerek ölmesine soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 yaşındaki Suriyeli Salih Alişeyhhüseyin'in Mamak'taki semt pazarında ailesiyle atık meyve ve sebzeleri toplarken kapağı açık bırakılan rögara düşerek ölmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Küçük çocuğun, Derbent Mahallesi'nde kurulan semt pazarına anne ve babasıyla gittiği sırada kapağı açık rögara düşerek öldüğünün belirlenmesinin ardından polis, durumu nöbetçi cumhuriyet savcısına iletti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, baba Hasan Alişeyhhüseyin, tercüman aracılığıyla polise ifade verdi.

Baba Alişeyhhüseyin ifadesinde, oğlunun pazarda bir anda kaybolduğunu, rögar kapağının açık olduğunu gördüklerini, içine baktıklarını ancak çocuğu göremediklerini anlattı. Alişeyhhüseyin, oğlunun cesedinin daha sonra polislerce bulunduğunu dile getirdi.

Soruşturma çerçevesinde rögar kapağının açık kalmasında kusurun kimde olduğunun araştırılacağı öğrenildi.

Suriyeli küçük Salih'in cesedi, düştüğü belirlenen rögarın aktığı Hatip Çayı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurturma Ekibi tarafından bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:35
  1. Mamak
  2. Salih Alişeyhhüseyin
  3. Suriyeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak
    1. Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak
    2. Türkiye ile Rusya arasında kritik..
    3. Çocuklarda bayılma neden olur?
    4. İş yerinden 360 bin TL’lik rulman..
    5. Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor
    6. Borsada endekslerin değişimi
    7. Kaymakam Çalık: "Kıyılar vatandaşımıza..
    8. Ağbaba’dan S-400 açıklaması
    9. Demirtaş, Sarıcaoğlu’nu makamında..
    10. Deniz polisinin çabası genç kadını..
    11. Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın..
    12. Her yerde aranan FETÖ'cü albay,..
    13. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    14. Borsada günlük işlemler (2)
    15. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    16. Vali Canbolat’tan örnek polis ve..
    17. Doğum çantasına neler koyulmalı? Doğum..
    18. Bakan Akar, Iraklı heyet ile yapılan..
    19. Karabük’te kısa süreli yağış yolları..
    20. Suriyeli çocuğun rögara düşerek..
    21. Trabzon’a bir polise soruşturma
    22. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    23. Kozluk’ta çıkan yangında buğday..
    24. Hava ambulansı boynu kırılan kadın..
    25. Borsada günlük işlemler (1)
    26. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya..
    27. Parkta ölü bulundu! Kimse inanamadı
    28. Otobüsle minibüs çarpıştı! Ölü ve..
    29. Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı..
    30. Galatasaray karıştı! 'Sıkıysa gelin..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"