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Suriyeli bir şahsı vuran eski Osmanlı Ocakları yöneticisi yakalandı

Cinayetten aranan eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Ö. gözaltına alındı.

21 Aralık 2018 Cuma 22:15
Suriyeli bir şahsı vuran eski Osmanlı Ocakları yöneticisi yakalandı

İstanbul Zeytinburnu’nda minibüs sürücüleriyle yaşadığı kavga sırasında Suriyeli birini silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Osmanlı Ocakları eski Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahri Ö. yakalandı. Bahri Ö.’nün üzerinde suikast silahı olarak tasarlanmış ‘anahtarlık silah’ ve bir tabanca ele geçirildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Osmanlı Ocakları eski Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahri Ö. ile minibüs sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında olay yerinden geçen Suriye uyruklu Muhammed El-Şeref adlı göçmen, silahtan çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Bahri Ö. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Bahri Ö. Bakırköy’de bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Bahri Ö.’nün üzerinde suikast silahı olarak bilinen ‘anahtarlık silah’ ve bir tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Yakalanan Ö.’nün polisteki sorgusu devam ediyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:15
  1. İstanbul
  2. osmanlı ocakları

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