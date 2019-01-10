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Suriyeli bebeğin öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet

Gaziantep'te bir parkta valiz içerisinde öldürülmüş halde bulunan Suriyeli bebeği, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan yargılanan Suriyeli üvey babası ağırlaştırılmış müebbet, annesi ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı- Üvey babanın kardeşine de "suç delillerini yok etme veya gizleme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

10 Ocak 2019 Perşembe 11:54
Suriyeli bebeğin öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir parkta valiz içerisinde öldürülmüş halde bulunan Suriyeli bebeği, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan yargılanan Suriyeli üvey babası ağırlaştırılmış müebbet, annesi ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar öldürülen bebeğin annesi İhlas el-Baho, birlikte yaşadığı Ziyat el-Abdullah ve kardeşi Cerrah el-Abdullah katıldı.

Tutuklu Sanık Ziyat el-Abdullah, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben kimseyi öldürmedim. Çocuk zaten benim çocuğum değildir. 6 aylık bir çocuğu öldürmek için bir nedenim yoktur. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık İhlas el-Baho ve Cerrah el-Abdullah da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, suçsuz olduklarını savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 16 Aralık 2017'de merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesindeki bir parkta, valiz içerisinde buzla birlikte bebek cesedi bulunduğunu hatırlatarak, yürütülen soruşturmada sanık Ziyad el-Abdullah'ın bebeğe uzun süredir eziyet ettiğini belirtti.

Yine bebeğin cesedinin bulunmasından yaklaşık bir hafta önce, Ziyat el-Abdullah tarafından duvara vurularak ve yumruklanarak darbedilmesinin ardından sanıkların yakalandığını belirten cumhuriyet savcısı, bebeğin annesinin darp olayını engellemediği gibi güvenlik güçlerine de bebeğin koltuktan düştüğünü kaydederek, yalan beyanda bulunduğunu anımsattı.

Daha sonra Ziyad el-Abdullah'ın bebeği darbettiğini ve sabah saatlerinde bebeğin öldüğünün anlaşılması üzerine sanıkların bebeği yıkayıp buzla birlikte valize koyduklarını ve parka bıraktıklarını belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ziyat el-Abdullah'a "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, anne İhlas el-Baho'ya "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanıkların cezalarında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmederek, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca, sanık Cerrah el-Abdullah'a da "Suç delillerini yok etme veya gizleme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliyesini kararlaştırdı.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:54
  1. canavarca hisle öldürmek
  2. Gaziantep
  3. Suriyeli bebeğin ölümü

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