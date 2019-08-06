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Suriyeli barış elçisi Jebelli: "Türkiye ve Suriye bir araya gelirse Amerika kaçar"

Savaşa karşı 32 yılda 132 ülkeye yürüyen Suriyeli fizik doktoru ve dünya barış elçisi Ahmad Jebelli, Suriye’deki savaşın bitmesinde Türkiye ve Suriye’nin rolünün olacağına inandığını, Türkiye ve Suriye’nin bir araya gelmesi halinde Amerika’nın kaçarak Suriye’den gideceğini söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 11:46
Suriyeli barış elçisi Jebelli: "Türkiye ve Suriye bir araya gelirse Amerika kaçar"

Savaşa karşı 32 yılda 132 ülkeye yürüyen Suriyeli fizik doktoru ve dünya barış elçisi Ahmad Jebelli, Suriye’deki savaşın bitmesinde Türkiye ve Suriye’nin rolünün olacağına inandığını, Türkiye ve Suriye’nin bir araya gelmesi halinde Amerika’nın kaçarak Suriye’den gideceğini söyledi.


Suriye’deki iç savaştan kaçarak Mardin’in Artuklu ilçesine yerleşen ve burada açtığı fizyoterapi merkezi ile insanlara şifa dağıtmayı sürdüren fizik tedavi doktoru ve barış elçisi seçilen Ahmad Jebelli, dünyaya barış mesajı vermek ve savaşların en büyük mağdurları çocukları tehlikelerden kurtarmak için dünya çapında 118 bin kilometre yürüdüğünü dile getirdi. Suriye’deki savaşın iç ve dış nedenlerini olduğuna dikkat çeken Jebelli, savaşta hayatını kaybeden insan sayısının çok fazla olmasının nedenin çevredeki insanların seyirci kalması olduğunu ifade ederek bazı insanların da yangına su serpmek yerine benzin döktüğünü belirtti.



"Türkiye ve insanları Suriye için bir güçtür"


Ülkedeki iç savaşın sona yaklaştığına inandığını aktaran Jebeli, "Savaşın bitmesinde Türkiye ve Suriye’nin rolü olacağına inanıyorum. Sorunu bütün yönüyle Türkiye ve Suriye halledebilir. Suriye’de yaşananlar her yerde yaşanabilir. Başından beri silah kullanmaya gerek yoktu. Silah ülkeyi bozar ve yıkar. Çevre ülkeleri de aynı şekilde tehdit altına alır. Ve ilk başta Türkiye geliyor. Türkiye ve insanları Suriye için bir güçtür. Ve aynı zamanda Suriye ile insanları da Türkiye için bir güç” dedi.



"Esad’a güvenmiyorlar"


Suriye’de barışın sağlanması için Beşar Esad’a mektup yazdığını ve kendisine olumlu dönüş sağlandığını hatırlatan Ahmad Jebelli, "Esad’ın karşıtlarıyla görüştüm. Beşar Esad’ın yöntemine, sistemine ve Esad’a güvenmediklerini söylediler. Beşar Esad tüm yazdıklarımı kabul etti. Bu olumlu yaklaşımın paralelinde Türkiye tarafında da aynı şeyi yapmak istiyorum. İki ülke arasındaki ekonomik, tarihi, iktisadi ve bütün şeyler birbirine bağlıdır. Birini tehdit eden bir durum varsa diğeri de tehdit ediyordur. İki Cumhurbaşkanı arasında ikili diyalog gerekiyor" diye konuştu.



"Suriye ile Türkiye kanlarını beraber döktü"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çözüm önerilerinin bulunduğu bir mektup göndereceğini ifade eden Jebeli, "Hem Türkiye Cumhurbaşkanına hem Suriye Cumhurbaşkanına sunacağım yöntem ve projenin sanmıyorum şuana kadar kimsenin arz ettiğini. Gezdiğim ülkelerde sunduğum fikirler kabul gördü ve kimse karşı çıkmadı. Suriye ile Türkiye tarihin bir döneminde bu toprakları korumak için kanlarını beraber döktü” şeklinde konuştu.



"Türkiye ve Suriye bir araya gelirse Amerika kaçar"


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın tavırlarının dünya barışını tehdit ettiğine dikkat çeken Jebelli, "Trump’ın yönetiminde sadece Türkiye, Suriye değil Trump’ın tavırları bütün dünya barışını tehdit altına almıştır. Amerika’nın Suriye’de olmasının ne kanuni ne de hukuki bir yolu var. Amerika’nın tavrı aslında Türkiye ve Suriye’nin bir araya gelmesi için bir ortak çıkardır. Eğer Türkiye ve Suriye bir araya gelirse Amerika buradan geri çekilerek değil kaçarak gidecektir. Amerika barışın tehdididir" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:46
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