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Suriyeli bakandan kritik Rusya açıklaması!

Suriyeli Bakan Velid Muallim, Rusya'nın bölgeye sağlayacağı savunma sistemleriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2018 Cuma 20:08
Suriyeli bakandan kritik Rusya açıklaması!

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam’ın Rusya’dan sadece S-300 değil, bir üst nesil olan S-400 hava savunma sistemlerini de beklediğini belirtti.

Bir gazetecinin, "Rusya'nın sağlayacağı S-300 hava savunma sistemlerinin Suriye hava sahasını tamamen koruyacağını bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Muallim, "Evet" dedi.
Suriyeli bakan gülümseyerek şunu ekledi: "Ayrıca S-400'ü de sabırsızlıkla bekliyoruz"

Muallim, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun açıklamasına göre bu sistemleri iki hafta içinde alacağız" diye ekledi.

Ayrıca İdlib bölgesi sakinlerinden bilgi aldıklarını dile getiren Muallim, "Onlarla sürekli temasımız var. Onlar bize, İdlib'e Suriye hükümetinin dönmesini istediklerini söylüyor. Bu onların umudu" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 20:08
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  2. Suriye
  3. Velid Muallim

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