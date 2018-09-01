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Suriyeli bakan sert çıktı! Ayrı bir federasyon kurulmayacak

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Kürtlerle görüşmeye devam edeceklerini ancak ayrı bir federasyon kurulmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 20:53
Suriyeli bakan sert çıktı! Ayrı bir federasyon kurulmayacak

Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Şam rejimi ile özerklik ve federasyon için görüşmelere devam ederken, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim federasyonu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Kürtlerle görüşmeye devam edeceklerini ancak federasyon ve Suriye’nin bölünmesini kabul etmeyecekleri belirtti.

Russia Today’a konuşan Muallim, Kürtlerin Suriye’nin bir birleşeni olduğunu belirterek, Suriye hükümetin onlara görüşmeleri devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Muallim, “Kürtlerin dil ve kültür hakları üzerinde konuşmaya ve müzakere etmeye hazırız ama federasyon ve Suriye’nin bölünmesini kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı, geçen yıl Kürtlerin öz yönetim talebinin DAİL’le mücadelenin sona ermesi sonrası müzakere edilebileceğini söylemişti.

28 Temmuz’da Şam rejiminin isteği doğrultusunda başlayan DSM ile rejim arasındaki görüşmelerde şimdiye kadar iki kez temas gerçekleşti.

DSM yetkilileri, rejime Batı Kürdistan ( Rojava) için özerklik talebine bulunacaklarını belirtmişlerdi. 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 20:53
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