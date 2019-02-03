0553 313 94 23

Suriyeli askeri muhaliflerden DEAŞ hücresine operasyon

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Hama ilinin kırsalında tespit edilen terör örgütü DEAŞ hücresine yönelik operasyon düzenledi

03 Şubat 2019 Pazar 15:10
Suriyeli askeri muhaliflerden DEAŞ hücresine operasyon

İDLİB(AA) - Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinin kırsalında tespit edilen terör örgütü DEAŞ hücresine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Askeri muhalefetin çatı kuruluşu Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Hama ilinin kuzeybatı kırsalında düzenlediği operasyonda DEAŞ hücresine operasyon yaptı.

Ulusal özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik teşkilatlarının gözetleme ve takip çalışmaları sonucunda terör örgütü DEAŞ’ın bir hücresinin yakalandığını söyledi.

Mustafa, terör örgütü DEAŞ’e bağlı bir grubun Hama iline bağlı Gab ovasında yakalandığını belirterek, yakalanan teröristlerin dokuzdan fazla mayınlı saldırı düzenlediklerini itiraf ettiklerini aktardı.

Terör örgütü mensuplarının sorguya tabi tutulduğunu ifade eden Mustafa, "Gab Ovası'nda özellikle Nasır Ordusu'nun ve Ahrar Harekatı'nın araçlarının güzergahına daha önce patlayan veya imha edilen 8 farklı bölgede dokuzdan fazla mayın yerleştirdiklerini öğrendik." dedi.

Sözcü Mustafa, yerleştirilen mayın ve patlayıcı düzeneklerin Gab Ovası'na bağlı Bab Et Taka, Şeria, Madik kalesi, Kırkat ve Tuveyne köylerindeki askeri araçları ve sivilleri hedef aldığını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 15:10
  1. deaş
  2. Suriye
  3. Ulusal Özgürleştirme Cephesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suçüstü basılan fuhuş zanlılarından pişkinlik
    1. Suçüstü basılan fuhuş zanlılarından..
    2. Fransa'dan skandal Venezuela..
    3. Canan Karatay, Fenerbahçe için devreye..
    4. Hint oyuncu sonunda isyan etti!
    5. Diyanetin sigara fetvasına büyük..
    6. Suriyeli askeri muhaliflerden DEAŞ..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. "Bu şehri ve ilçeleri kardeşçe..
    9. Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid..
    10. Güreşte milliler zirveye çıktı
    11. BBP, 170 belediye başkan adayını..
    12. Rize'de "lazboard"lu kayak keyfi
    13. Gaziantepspor ikinci maçına da çıkmadı
    14. Akrebin zehri Türkiye'ye katkı..
    15. Trump, Netanyahu’nun seçim afişinde
    16. "Erkekler hastalarda kanser daha geç..
    17. "Bütçenin nereye harcandığını bilmek..
    18. Teröristbaşının avukatı Cambridge'de,..
    19. Papa, Osmanlı'ya işgalci diyen prensin..
    20. "Nereden tehdit gelirse gelsin orada..
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı