0553 313 94 23

Suriyeli aşiretten YPG/PKK'ya karşı ayaklanma çağrısı

Deyrizor ilinin önde gelen aşiretlerinden Bakkara, bölgedeki aşiretlere, kabilelere ve halka, tarım arazilerini yakan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ayaklanma çağrısı yaptı

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
Suriyeli aşiretten YPG/PKK'ya karşı ayaklanma çağrısı

ANKARA (AA) - Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'un önde gelen aşiretlerinden Bakkara, aşiretleri, kabileleri ve halkı, bölgeyi işgal eden ve son dönemde tarım arazilerini yakan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ayaklanmaya davet etti.

Deyrizor'un ileri gelen aşiretlerinden Bakkara, bölgede tarım arazilerini yakan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı harekete geçmek için bildiri yayımladı.

Yazılı bildiriye göre, YPG/PKK, yangınlara karşı mücadele eden Bakkara Kabilesi Şeyhi Haçim El-Beşir'in evini bastı ve alıkoydu.

El-Beşir bunun üzerine, aşiret mensuplarına, Deyrizor'un batı kırsalında aşirete bağlı ailelerin yaşadığı Şakra, El Hisan, El Cia, Mıheymide, Sıfire, El Kisra, El Cizre, El Havayic köylerine giden yolları tutma talimatı verdi.

Bildiride el- Beşir, çevredeki diğer Arap kabile ve aşiretlerine yönelik de şu ifadeleri kullandı:

"Başta Ukeydat, El Busarsya, El Buhabur, El Ubeyd, El Raviyin, El Cubur, Şammar, Tayyi, El Muhlemiyye, Harb, Udvan, El Valde, El Afadile, Inize, Beni Sab'a, El Nıaim, El Havatine, El Dıleym, El Şarabin, Ceys olmak üzere tüm diğer Arap kabile ve aşiretlerindeki kardeşlerimize, zenginliklerimizi çalan, gençlerimizi tutuklayan, şeyhleri ve yaşlıları aşağılayan ve tarım mahsullerini yakarak aç bırakma politikası uygulayan 'Kandil' kadrolarına karşı, onur ve şerefin korunması adına ayaklanma başlatma çağrısında bulunuyoruz."

YPG/PKK, son 10 gündür Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
  1. Yangın
  2. YPG/PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te jandarmadan huzur, güven, trafik ve arefe uygulaması
    1. Siirt’te jandarmadan huzur, güven,..
    2. Muş’ta drone destekli trafik kontrolü
    3. 5 mahallede muhtarlık seçimleri..
    4. Sokak ortasında arkadaşının boğazını..
    5. Bayramlık kömbeler hazırlandı
    6. İngiltere, Sudan Askeri Konseyini kınadı
    7. SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler..
    8. Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu..
    9. AK Parti, YSK’nın tekrarlanan İstanbul..
    10. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    11. Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
    12. Azez'deki terör saldırısına kınama
    13. Bayram namazı Iğdır’da 05.16,..
    14. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş,..
    15. Samsun-Ordu karayolunda ’bayram’..
    16. Kaçak kazıcıya drone çelmesi!
    17. Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı
    18. CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı
    19. Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı..
    20. Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı
    21. Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de..
    22. Kadınlar hentbolde en golcü isim Yeliz..
    23. Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli..
    24. İtikafa girmek için Peru'dan..
    25. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a ilk..
    26. Jandarmadan Ramazan Bayramı öncesi..
    27. Plajlarda adım atacak yer kalmadı
    28. Elazığ’da elektrik kablosu çalan3..
    29. AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz!
    30. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular